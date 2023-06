4 alucinantes películas que puedes ver gratis en streaming este fin de semana

Existen infinidad de plataformas de streaming a nuestro alcance, pero es inevitable que nos motive más aquello por lo que no tenemos que pagar ni un euro. Por ello, mi dosis de recomendaciones de hoy se centra en 4 alucinantes películas que podéis ver gratis en streaming.

Como recordaréis, no es la primera vez que hago una selección así, pues también tenéis otra lista con 3 grandes películas de ciencia ficción y fantasía que todavía tenéis disponibles en RTVE Play. Sin embargo, en esta ocasión me he centrado en títulos que encontraréis en otros servicios de streaming totalmente gratuitos.





Sin más que añadir, pasemos con las elecciones de hoy:

'Charada' ('Charade', 1963)

Dirección: Stanley Donen. Reparto: Cary Grant, Audrey Hepburn, Walter Matthau, James Coburn, George Kennedy

La mejor comedia romántica de suspense de la historia del cine. Una obra maestra que rebosa encanto gracias a Cary Grant y Audrey Hepburn, hasta el punto de que uno llega a olvidarse de la enorme diferencia de edad entre ambos, pero que además propone un misterio con mucho gancho y desarrollado a la perfección por el guionista Peter Stone. A eso le unes el talento tras las cámaras de Stanley Donen y te queda una obra imprescindible para cualquier amante del séptimo arte.

Crítica de 'Charada'

Puedes verla gratis en Pluto TV

'Dioses y monstruos' ('Gods and Monsters', 1998)

Dirección: Bill Condon. Reparto: Ian McKellen, Brendan Fraser, Lynn Redgrave, Lolita Davidovich

La más moderna de todas las incluidas, y eso que se estrenó el siglo pasado, es un libre acercamiento a los últimos días de vida de James Whale, el emblemático director de, entre otras, 'La novia de Frankenstein'. La peculiar relación que establece con su jardinero es el eje de una etapa vital marcada por una salud delicada, tanto física como mental. Premiada con el Óscar al mejor guion adaptado, ojo también a la extraordinaria interpretación de Ian McKellen y al buen hacer de Brendan Fraser en un rol dramático algo inusual por aquel entonces para él.

Puedes verla gratis (pero con anuncios) en Rakuten TV (ojo, que va a desaparecer de su catálogo durante los próximos días)

'El rey de la comedia' ('The King of the Comedy', 1982)

Dirección: Martin Scorsese. Reparto: Robert De Niro, Jerry Lewis, Sandra Bernhard, Diahnne Abbott

Uno de los mayores fracasos comerciales de Martin Scorsese pero también una de sus mejores películas. Durante los últimos años ha vuelto a hablarse de ella al ser una clara inspiración para 'Joker', pero reducirla a eso sería un grave error. Aquí encontraréis una sensacional comedia negra alrededor del mundo del espectáculo con una soberbia interpretación de Robert De Niro y un impecable trabajo de puesta en escena.

Crítica de 'El rey de la comedia'

'La sombra de una duda' ('Shadow of a Doubt', 1943)

Dirección: Alfred Hitchcock. Reparto: Teresa Wright, Joseph Cotten, Macdonald Carey, Patricia Collinge, Henry Travers

Ver una película de Alfred Hitchcock es casi sinónimo de apuesta segura. Puede que la que ahora nos ocupa no tenga tanto renombre entre el público como 'La ventana indiscreta', 'Vértigo' o 'Psicosis', pero el propio director consideraba que era su mejor trabajo, algo que repitió en varias entrevistas. Y motivos para ello no le faltan, ya que el juego de sospecha que propone del personaje de Teresa Wright hacia su tío en la ficción interpretado por Joseph Cotten es fascinante. Todo ello con el magistral manejo de la tensión marca de la casa.

Crítica de 'La sombra de una duda'

Puedes verla gratis en Legalmente Gratis

