50 años de 'La matanza de Texas'. 13 mitos y detalles geniales del clásico del cine de terror que creó un icono con sierra mecánica

En 1973, un director novato llamado Tobe Hooper y un grupo de actores desconocidos se aventuraron en el calor del centro de Texas para rodar una de las películas más terroríficas jamás rodadas. 'La matanza de Texas' (The Texas ChainSaw Massacre) llegó originalmente a los cines el 1 de octubre de 1974, haciendo ahora cinco décadas conmocionando al público con sus imágenes realistas y su tono desquiciado.

Con una secuela reciente estrenada en Netflix hace dos años, su estatus como uno de los clásicos de culto por excelencia no va a desaparecer. Desde las maratonianas jornadas de rodaje hasta las motosierras voladoras, pasando por los problemas de dinero de la mafia, aquí reunimos 13 detalles sorprendentes de un hito que ha inspirado desde a veteranos como Ridley Scott a nuevas voces como Rob Zombie o Alexandre Aja, y hasta ha acabado pasando a otros medios, como novelas, videojuegos y cómics, dando nueve películas de la serie.

El precedente y la hermana gemela que pocos conocen

Sería extraño que Hooper llegara hasta ella antes de hacer su película, pero ‘Night of Fear’ (1972) es una pequeña película de terror rural de apenas una hora de duración que precede dos años a ‘La matanza de Texas’, cambiando el árido territorio texano por el Outback australiano. No solo tiene elementos en común visuales, la colección de calaveras y ambiente espeso, sino que la tortura de un asesino a una joven es similar, e igualmente cruda, ambas con la sensación de enseñar todo lo que puede salir mal si vas a un sitio donde no deberías estar. Al mismo tiempo del estreno apareció la estupenda ‘Deranged’, que adaptaba el caso de Ed Gein de forma corrosiva, con una atmósfera y sentido del humor no muy diferente al de Hooper.

¿Fue financiada por la mafia?

Tras rodarse, la empresa Bryanston adquirió la película para su distribución por 225.000 dólares, y tras ganar 12 millones el primer año sólo reclamó uno de esa cantidad, supuestamente porque los propietarios de Bryanston, Joe y Lou Peraino, eran miembros de la familia criminal Colombo. Al parecer, los hermanos se metieron en el negocio del cine después de hacerse con los derechos de otra película clásica de culto de los años setenta: ‘Garganta profunda’, incluso la primera película de otro maestro de terror moderno, ‘Dark Star’ de John Carpenter.

Está muy lejos de ser una película gore

El gran mito de este clásico del cine de terror es el hecho de que la gente recuerda mutilaciones y barbaridades, pero cuando realmente la ves casi no hay sangre ni mutilación gráfica en la pantalla. El montaje, la crudeza y la locura transmite una experiencia intensa que deja una huella en la mente que engaña el recuerdo, de hecho, Hooper limitó deliberadamente la cantidad de violencia en pantalla con la esperanza de obtener una calificación PG, pero se ganó igualmente una R por la naturaleza angustiosa de la experiencia.

Se vendió como una historia real y en parte es cierto

Ahora es fácil admitir que no caímos en la trampa, pero en su momento se pensó que estaba basada en hechos reales, debido a su realismo y los hechos narrados en su introducción. Pero aunque no sea una dramatización de un true crime, sí que está inspirada parcialmente en el asesino Ed Gein, que hacía sus decoraciones con piel humana, como una máscara que el famoso caracuero convirtió en un icono del cine de terror, inspirando muchos slashers posteriores, aunque realmente ese artefacto no salió de el carnicero de Plainfield.

Casi tuvo otro título y puede que no hubiera sido un éxito

La película costó 80.000 dólares y llegó a recaudar 30 millones en EE.UU, y parte del impacto venía ya incorporado en el título. Pero en las primeras versiones del guion se llamó ‘Head Cheese’, por la escena en la que el autoestopista detalla el proceso de elaboración de ese producto porcino (parecido a la cabeza de jabalí), luego se cambió por el amenazador título provisional de Leatherface. No fue hasta una semana antes del inicio del rodaje cuando llegó el título definitivo, sugerido a Hooper y Henkel por Warren Skaaren, entonces director de la Comisión Cinematográfica de Texas, que había ayudado al proyecto a conseguir financiación.

Una gamberrada asquerosa inspiró la máscara de piel humana

Aunque Gein fabricaba muebles con piel humana, como la lámpara de la película, Tobe Hooper dijo que la máscara de piel se inspiró en un médico amigo suyo que, mientras estudiaba medicina en cadáveres y pensó que sería buena idea usar la piel de un cadáver como una máscara de Halloween. Aunque es un elemento bastante fuerte para el cine hasta ese momento, también se había visto una atrocidad de ese calibre en la obra maestra ‘Los ojos sin rostro’ (1961).

El rodaje fue un infierno

Rodar en Texas en pleno verano no fue una buena idea, y las sesiones insoportables rara vez bajaron de los 38 grados, a lo que hay que sumar la humedad del centro de Texas. Ni que decir tiene el problema de la máscara era de látex para el matarife, que llevaba un traje y pantalones de lana todo el tiempo. Cuando terminaron la película, todos acabaron odiando a Tobe Hooper, que intentó sacar el máximo de su equipo en unas condiciones miserables

El verdadero origen de la final girl

Cuatro años antes de ‘La noche de Halloween’ tenía lugar una de las escenas finales más memorables del cine de terror, en la que Sally (Marilyn Burns) está atada a una silla en la mesa de la familia de caníbales, un momento de cinco minutos cuyo rodaje duró 26 horas, la parte más intensa de la película que se corona con una huida al amanecer con el loco de la motosierra detrás, en la que la chica logra subirse a una camioneta y ríe desquiciada y cubierta de sangre, un momento clásico que definió lo que ahora en el slasher se considera la “final girl”

La película redujo los delitos asociados a autoestopistas

Ed Neal fue el actor que interpretó al autoestopista loco que se cortaba la mano en la furgoneta. En los años 70 recoger autoestopistas, era muy común, pero también eran un blanco fácil para depredadores. Según el actor, la policía de Texas le agradeció personalmente su papel de autoestopista, ya que la película se relacionó directamente con un descenso del 18% de la delincuencia en el estado, ya que la gente se aterrorizaba de recoger autoestopistas después de ver su actuación.

Leatherface se basó en otro asesino en serie que no es Ed Gein

Hooper quiso utilizar a Leatherface para romper con las convenciones del villano típico del cine de terror hasta ese momento y quiso imaginar su película cuento de hadas de los hermanos Grimm donde el monstruo es un hombre. Le dio carisma más allá de ser un asesinos sin rostro. Fue creado junto a Kim Henkel y, además de Gein, además de Gein, se basaron en las confesiones del asesino en serie Elmer Wayne Henley, cómplice del asesino en serie Dean Corll. Elmer Wayne dijo: “Yo cometí estos crímenes y voy a dar la cara como un hombre” La esquizofrenia moral fue algo que intentaron construir en todos los miembros de la familia.

La idea de la motosierra tiene inspiración navideña

Tobe Hooper no planeó el uso de la motosierra como algo premeditado, la idea le llegó cuando estaba en una tienda Montgomery Ward unos días antes de Navidad. La tienda estaba abarrotada de compradores maleducados, por lo que, cuando pasó por delante de las motosierras, tuvo una inquietante epifanía. Se dio cuenta de que si ponía en marcha una de esas herramientas, sólo con el sonido podría separar ese mar de compradores y le dejarían un hueco hacia la salida muy rápidamente.

Una alegoría de la guerra de Vietnam.

Es una película de terror, pero también pertenece al movimiento del Nuevo Hollywood de los años setenta, una época en la que el cine se vio influido por la desilusión generalizada derivada de acontecimientos como el Watergate y la guerra de Vietnam. Para Hooper era lo que se estaba viviendo en el futuro. Había noticias en la radio con historias horribles sobre cosas como el derrumbe de un edificio de oficinas en Atlanta y otros reflejos sobre el ambiente político que influyeron el tono decadente de la obra.

Sin ella no existiría Alien, entre muchas otras películas

‘La matanza de Texas’ se ha citado como influencia por muchísimos cineastas, inspirando películas como ‘Midsommar’ y series de televisión como ‘True Detective’ de HBO y su episodio final. Wes Craven o John Carpenter la tenían entre sus favoritas, y Ridley Scott la considera una de las mejores películas del género y para crear ‘Alien’ tuvo la máxima de hacer “La matanza de Texas en el espacio”. Otros autores modernos como Rob Zombie han construido su carrera alrededor de esta y el propio Fede Álvarez, antes de su ‘Alien: Romulus’ produjo e ideó la historia de la secuela que estrenó Netflix hace dos años.

