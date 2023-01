Cachitos de celuloide y resaca: las mejores películas y sagas para ver después de una noche de fiesta

Hmmmmm... ¿Qué pasó ayer? ¿Cómo llegué a la cama? Espera, ¿cómo me llamo? Todos hemos tenido una noche de esas en las que el día siguiente es obligatorio pasarlo vegetando en el sofá con un cóctel a tu lado formado por Aspirina y pizza. Y en la tele, te da lo mismo que haya 'Empeños a lo bestia' que una obra maestra de Godard: no estás en la mejor disposición de coger el mando y pensar qué ver durante las horas (días o semanas, dependiendo de la edad) que dures en esta mutación a persona-sofá. No te preocupes: hemos seleccionado el menú cinéfilo para ti, repleto de sagas inolvidables, películas para apagar la cabeza y clásicos con los que hacer trabajar poco a tus dañadas neuronas. ¡Convirtamos la peor tarde de toda la semana en un placer! Bueno, más o menos.

'Harry Potter'

Para magia, la de ayer en los garitos a los que fuiste, ¿verdad? No es el momento de preocuparte por las consecuencias éticas de tu consumo. Déjate llevar por ocho películas de niños magos, varitas, amores inesperados, un villano que no se cansa de volver a las andadas y un protagonista que pudo sobrevivir a sus ataques. Quién sabe, igual hay algún hechizo del estilo "Resacus Terminatus" que te sirva...

Las películas de la saga ordenadas en Espinof | Disponibles en HBO Max

'Paddington 2'

Dirección: Paul King Reparto: Hugh Grant, Hugh Bonneville, Sally Hawkins, Brendan Gleeson, Jim Broadbent

En estos momentos de dolor necesitas algo que te una de nuevo con la bondad en el mundo y te haga creer en que a la gente buena también le pueden pasar cosas buenas. Quizá es el momento de volver a ver al mejor osito del mundo en su película definitiva. 'Paddington 2' se ha convertido en un clásico moderno (y con razón). Si tu cabeza quiere descansar, esta secuela le va a dar el calorcito que necesita.

Crítica en Espinof por Víctor López | Disponible en HBO Max

'Piratas del Caribe'

A veces, lo único que quieres en estos momentos es pensar en las aventuras que estarías viviendo hoy si no estuvieras así. Y para aventuras, ninguna mejor que las del capitán Jack Sparrow: 'Piratas del Caribe' te espera siempre con cinco películas repletas de pillaje. espadachines, fantasmas, tesoros, aventuras, romance y Johnny Depp en su papel más recordado. Aventura perfecta para ver con la boca pastosa.

Las películas de la saga ordenadas en Espinof | Disponibles en Disney+

'Resacón en Las Vegas'

Tampoco está de más la autocompasión. Seguro que nadie, nunca, en la historia, se ha sentido tan mal como estás tú ahora, ¿verdad? Díselo a los protagonistas de la saga 'Resacón en Las Vegas', que en cada una de sus juergas acabaron de la peor manera posible. Es cierto que la mejor es la primera, pero la trilogía al completo es más que recomendable en estos momentos en los que tu cerebro funciona -no lo niegues- a pedales.

Crítica en Espinof por Mikel Zorrilla | Disponibles en HBO Max y las dos primeras en Movistar Plus+

Una de Marvel

Podría justificar una por una qué película de Marvel ponerte, pero en este caso funciona como una aspirina relajante, un lugar común la mar de divertido en la que sabes lo que te vas a encontrar. Si necesitas que seamos más específicos, apunta: 'Iron man 3', 'Capitán América: El soldado de invierno', 'Civil war' y la bilogía 'Infinity War' y 'Endgame'. Que tu superpoder sea la superresaca no te impida disfrutar del UCM. Además, como son treinta películas, te da para varias resacas. De nada.

Las películas de la saga ordenadas en Espinof | Disponibles en Disney+

'Jackass'

¿A quién quieres engañar aprovechando para ponerte al día con el neorrealismo italiano, si no te estás enterando de nada de lo que te cuentan? Anda, vence a tus prejuicios y disfruta como es debido con Johnny Knoxville, Steve-O y el resto de locos de 'Jackass'. Cuatro películas, tres expansiones a las mismas, un spin-off ('Bad Grandpa') y su versión extendida te esperan para que lo único que te duela sea la mandíbula de tanto reír.

Crítica de 'Jackass Forever' por Randy Meeks | 'Jackass', 'Jackass 2.5', 'Jackass 3.5' y 'Jackass 4.5' disponibles en Netflix, 'Jackass Forever' disponible en Prime Video

'Aterriza como puedas'

Por más que te empeñes, no es el momento para ver humor del que te hace pensar, y los ZAZ eran especialistas en películas absurdas de carcajada fácil cada cinco segundos. Parecen fáciles de hacer, pero el descalabro de las 'Movies' demuestran que meter tantos chistes míticos en tan poco espacio y que todos funcionaran era casi imposible. Si quieres más, tienes la inferior segunda parte y obras maestras de la parodia como las sagas 'Agárralo como puedas' o 'Hot Shots!'. Humor a pesar de todo.

Crítica en Espinof por Beatriz Maldivia | Disponible en Prime Video

'Amanece que no es poco'

Pero si hablamos de humor absurdo, no es mala idea mirar a España, porque Jose Luis Cuerda demostró ser un maestro en 'Amanece que no es poco', la película que seguirás referenciando treinta años después de verla. Si alguna vez han nombrado a Faulkner en un lugar serio y no te has reído por lo bajini, es hora de que la descubras. Y ya puestos, puedes completar la cuatrilogía de lo absurdo con 'Total', 'Así en el cielo como en la tierra' o la algo inferior 'Tiempo después', calabacita.

Disponible en Prime Video, HBO Max, Movistar Plus+ y Flixolé

'Atrapado en el tiempo'

Puede que ahora no haya película que te represente más que la de Bill Murray atrapado en el día de la marmota, un día tras otro viviendo igual. Si tienes cierta edad, ya sabrás que mañana vas a volver a levantarte mirando este listado para ver cómo sentirte un poco mejor. Y entonces sí que empezará de verdad el bucle de la resaca. Solo espero que no tengáis que estar los 34 años que estuvo el personaje metido en plena repetición diaria.

Crítica en Espinof por Sergio Benítez | Disponible en Filmin