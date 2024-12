'Friends', los 6 mejores episodios de la serie para celebrar la Navidad

El parón navideño, bandito sea, no sólo nos da la oportunidad de ponernos al día con episodios atrasados sino que deja hueco para dar una oportunidad a interesantes novedades o para recuperar alguna de nuestras series favoritas. Y no sé a vosotros, pero en esta época me suelen apetecer las series y películas que aprovechan el ambiente festivo; y claro, mezclar Navidad y serie favorita en mi cabeza, no podía tener otro resultado que 'Friends'.

Salvo en su año de despedida, todas las temporadas de la serie dedicaron al menos un episodio donde las navidades eran una parte importante de las historias. Hemos visto armadillos navideños, galletitas del niño Jesús o fiestas de año nuevo con numeritos y monos. ¿Os apetece repasar conmigo estos grandes momentos de 'Friends'? Vamos allá con algunos de los mejores episodios sobre estos seis amigos de Nueva York y al final os diré cuál creo que es el capítulo navideño Friendsero numero uno.

6. El de la navidad en Tulsa (temporada 9, episodio 10)

Muchas temporadas de 'Friends' tienen un episodio recopilatorio y este es uno de ellos. Chandler está en Tulsa y no puede pasar las navidades con sus amigos. Asqueado con la situación, rememora alguno de sus recuerdos navideños. Mientras, Mónica se muere de celos cuando descubre que la única persona trabajando en navidad con Chandler es una tía buena.

Un momento: más que un momento, quería destacar la emotividad y adorabilidad que desprende el episodio. Friends es capaz de ser condenadamente divertida, además de aguantar sin problemas el paso del tiempo (¡han pasado ya 20 años desde que acabó!), pero a la vez desprende tanto cariño y buen rollo que es imposible no pasar todo el episodio con una sonrisa tontuna en los labios.

-Chandler: No estoy acostumbrado a que las tías se me echen encima… Espera, ¿soy sexy en Oklahoma?

5. El del mono (temporada 1, episodio 10)

Los pactos entre amigos nunca salen bien, y lo que empieza preparándose como una fiesta de nochevieja sin parejas acaba siendo un popurrí de invitados. Bob el supuestamente divertido, una madre soltera empeñada en decir guarradas a Joey delante de sus hijos, David el científico y Oh-Dios-Mío-Janice son algunos de estos invitados, que complementa Ross con su monesco amigo Marcel.

Un momento: Joey le da su beso a un ansioso Chandler. En las tomas falsas se puede intuir la risa de Lisa Kudrow, es la bomba.

Una curiosidad: Este episodio y el navideño de la segunda temporada arrancan con bromas sobre "el tío gordo desnudo" y sus bolas navideñas. Guiño, guiño.

-Phoebe: ¿Habéis visto 'Oficial y Caballero'?

-Todos: ¡Sí!

-Phoebe: Pues David se parece al tipo con el que fui a verla.

4. El de todos los caramelos (temporada 7, episodio 9)

La séptima temporada tiene dos grandes episodios navideños y éste es uno de ellos. Mónica decide hornear dulces para dar a los vecinos como excusa para conocerles mejor, pero las ansias por sus ricos bombones están lejos de ser deseos de conocer mejor a la 'candy lady'. Mientras, Ross regala a Phoebe la bicicleta que nunca tuvo, pero ella no parece darle el uso que debería…

Un momento: La cara de Phoebe cuando ve la bicicleta de Ross (y cómo él y Joey se meten con Chandler por llorar de emoción). El motín en el rellano de Mónica.

-Chandler: Déjame que te ponga bien el casco.

-Ben: ¡Gracias, papá!

-Ross: No, no, no. Un papá, dos mamás.

3. El del numerito (temporada, 6 episodio 10)

Janine tiene invitaciones para la fiesta de fin de año de Dick Clark y decide invitar a Joey y a unos emocionados Ross y Mónica. Rachel y Phoebe aprovechan para buscar por todas partes los regalos de navidad escondidos ante un impasible Chandler.

El momento: Ross y Mónica están desesperados. El regidor del plató fiestero pasa olímpicamente de ellos y deciden retomar una coreografía que hicieron en un concurso del colegio.

Una curiosidad: Pasados los años, Warner Bros. editó de nuevo la serie en DVD con los "uncut", es decir, versiones alargadas de los episodios que añaden secuencias nuevas o alargan las que ya estaban. Este episodio tiene bastante material adicional; en comparación, claro, porque estamos hablando de 3 a 5 minutos como mucho por episodio.

-Rachel: Tíos, no creo que Mónica escondiese los regalos aquí en el Central Perk.

-Chandler: ¿Cómo que no? Ahí esta el viejo hippie que siempre he querido.

2. En el que Rachel dimite (temporada 3, episodio 10)

Rachel es una camarera terrible y decide dejar el trabajo cuando Gunther le obliga a volver a hacer el entrenamiento para novatas. Ross se convierte en pajarito marrón honorífico cuando por accidente rompe la pierna a una niña y se ve obligado a vender galletitas de puerta en puerta. Joey decide ganar un dinerito extra vendiendo árboles de navidad y algo que Phoebe no aprueba en absoluto. Mónica se comporta como una auténtica adicta cuando se deja llevar por la tentación de las galletas.

Un momento: Un coro maligno pone música al momento en el que una aterrada Phoebe descubre lo que le ocurre a los árboles muertos.

-Mónica: Empecé a ganar peso cuando me uní a los pajaritos marrones, ¿Te acuerdas? Papá compró todas mis galletas y me las comí.

-Ross: No, Mónica. Papá TUVO que comprar las galletas PORQUE te las comiste.

1. El del Armadillo Navideño (temporada 7, episodio 10)

Ross quiere aprovechar que Ben pasa con él las navidades para enseñarle la historia de Hannukkah. A Ben no le hace gracia no ver a Papá Noel y Ross decide alquilar un traje para contentarle, pero las cosas salen de forma tan distinta que la cocina de Mónica acaba pareciendo algo salido de un chiste. Mientras, Phoebe intenta que Rachel odie vivir en el apartamento con Joey para que vuelva a compartir piso con ella.

Un momento: A Joey no le hace ni pizca de gracia la tarántula que le regala Phoebe en su intento de incomodar a Rachel. Cuando, después del armadillo y el Papa Noel sorprendido, aparece Superman por la puerta.

-Chandler: Mi parte favorita de la historia es cuando Superman saca volando a todos los judíos fuera de Egipto.

'Friends' y Navidad, el cóctel perfecto sin un episodio malo

Aunque ya os he dejado mi selección definitiva, es más que apropiado hacer una mención a aquellos episodios navideños que no han entrado en el TOP para que los tengáis controlados por si también queréis echarles un vistazo, porque estaréis de acuerdo conmigo en que no hay un episodio aburrido de 'Friends', especialmente ambientado en la Navidad.

Se han quedado cuatro en el tintero (la décima temporada no tiene episodio realmente navideño). El 4×10 es 'El de la chica de Poughkeepsie' y en éste podréis disfrutar de cosas como la canción navideña de Phoebe o a Joey fingiendo ser un padre de familia despedido por Mónica en el restaurante. En el 8×09, 'El del paso hacia delante de Ross', éste intenta explicar a Mona por qué no quiere enviar una tarjeta de felicitación navideña conjunta, dando lugar a un momento incómodamente divertido.

Del 5×10, 'El de la hermana inapropiada', destacaría lo más navideño del episodio: Phoebe peleándose con el personal para que le den donativos. Y por último, del 2×09, 'El del padre de Phoebe', me quedo con todas esas secuencias en el apartamento-horno de Mónica con su fiesta temática Hawaiana: "¡Pasad y vivid como el bacon!".

Espero que hayáis disfrutado leyendo este especial tanto como yo haciéndolo. Además, siempre resulta curioso hacer este tipo de revisionados que cubren los 10 años de 'Friends' y ver cómo el look de la serie y de sus protagonistas va cambiando y evolucionando con el paso del tiempo. No os preocupéis si no la tenéis en casa (¿a qué esperáis?) porque está disponible en streaming, la podéis ver en Max o en Movistar Plus+.

