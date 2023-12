Más guerras alienígenas si te gusta 'Rebel Moon'. 3 grandes películas bélicas y de ciencia ficción que ver en streaming junto a la nueva de Zack Snyder

Hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana, una guerra de grandes dimensiones se realizaba. No, no se trata de 'Star Wars', sino de la particular versión del mismo concepto que ha realizado Zack Snyder con su último blockbuster para Netflix. 'Rebel Moon Parte 1: La niña del fuego' ya se ha estrenado y ha ofrecido el esperable espectáculo que va a causar discrepancias por la particular sensibilidad del director.

Su visión de la ciencia ficción y del cine no está pensada para causar consensos, aunque sí que cuenta con una formidable base de aficionados. Ahora decide llevarlos un poco más lejos a través de una aventura bélica, sumándose a una tradición de películas que han unido la guerra y la fantasía. Aquí tres grandes ejemplos recientes donde lo alienígena tiene un componente fundamental que se pueden ver en streaming.

'Pacific Rim' (2013)

Dirección: Guillermo del Toro. Reparto: Charlie Hunnam, Idris Elba, Rinko Kikuchi, Charlie Day, Diego Klattenhoff.

Una implacable guerra con invasores procedentes de regiones muy lejanas en el espacio, con grandes maquinarias futuristas como única maniobra de defensa consistente. Entre el blockbuster americano y los kaijus orientales, Guillermo del Toro hace una de sus mejores películas, desbordando con su ambición y su tremendo despliegue.

No es sólo un espectáculo ruidoso y cegador con montañas de CGI, sino que todo logra tener cierta textura y hasta momentos con alma, que es lo que suele faltar en muchos blockbusters que se sienten como abrir una bolsa de patatas y que casi todo sea aire. La magia de Del Toro ayuda a hacer parecer simple un elaborado trabajo de artesanía realizado a escala hipertrofiada. Qué mejor que para ver junto a una película de Snyder.

Ver en HBO Max | La crítica en Espinof

'Al filo del mañana' ('Edge of Tomorrow', 2014)

Dirección: Doug Liman. Reparto: Tom Cruise, Emily Blunt, Bill Paxton, Brendan Gleeson, Jonas Armstrong.

Otra de las mejores películas de ciencia ficción de la pasada década, y también uno de los picos de un Tom Cruise que saca por pura voluntad un espectáculo imposible. El siempre enajenado Doug Liman consigue un alucinante trabajo que se vale de la siempre entretenida fórmula de los bucles temporales para hacer un blockbuster que logra ser más videojuego que todas las adaptaciones de videojuegos.

Unos enemigos alienígenas bien diseñados ponen una buena salsa a una película que logra ser accesible y entretenida dentro de su embrollo, y consigue progresar y no morir en el intento cuando decide que toca cambiar la película. Es totalmente alucinante, y Cruise saca adelante uno de sus personajes a priori menos heroicos. Luego está Emily Blunt, un escándalo.

Ver en Amazon Prime Video y en HBO Max | La crítica en Espinof

'Avatar: El sentido del agua' ('Avatar: The Way of Water', 2022)

Dirección: James Cameron. Reparto: Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Kate Winslet.

Pocos se han lanzado más a la fantasía futurista y belicista que James Cameron, que deja casi en pañales a cualquier intento de replicarle, y vuelve a triunfar allí donde muchos auguran su fracaso definitivo. Su tardía secuela de 'Avatar' demostró que el público estaba deseoso de volver a este mundo, de dejarse inundar por su espectáculo aunque promueva el ecoterrorismo.

Con todos los problemas que se le puedan achacar, 'Avatar: El sentido del agua' recupera unas virtudes del cine espectáculo noventero que se echan en falta en el actual. Hay un ímpetu por maravillar, no sólo visual sino emocionalmente. Su tercer acto es glorioso y la parte que pondrá de acuerdo tanto a fans como a detractores de esta saga. Es, en definitiva, una apabullante experiencia de ciencia ficción.

Ver en Disney+ | La crítica en Espinof

