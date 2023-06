La espectacular fantasía ecoterrorista que salvó los cines llega a Disney+: ya está en streaming la apabullante ciencia ficción de 'Avatar: El sentido del agua'

Se volvió a dudar de él. Se volvió a decir que había perdido completamente la cabeza (aunque no están del todo equivocados en esto), que estaba gastando demasiado tiempo y dinero en algo que no iba a interesar. Se volvieron a pronosticar fracasos estrepitosos como no se han visto nunca en la historia del cine. A estas alturas, todavía se duda de James Cameron.

Pero ahí está de nuevo, mostrando que sabe perfectamente cómo cautivar al público, cómo despertar su fascinación por la maravilla. Una nueva demostración de que no sabe hacer una película que no sea espectacular (vale, está ahí 'Piraña II: Los vampiros del mar', pero hay un claro asterisco en esa). Los agoreros tendrán que seguir esperando a su descalabro, porque Jimmy lo ha vuelto a hacer con 'Avatar: El sentido del agua'.

Calados por la maravilla

Por fortuna, ya no hay que seguir esperando para disfrutar de su fantasía ecoterrorista en streaming, porque ya se encuentra disponible para ver en streaming a través de Disney+. Una nueva oportunidad para bañarse en la descomunal y apabullante imaginación de Cameron, además de en su gran sentido de la acción, después de conquistar una vez más las salas de cine de todo el mundo.

De igual modo que ha habido que esperar más de una década para regresar a Pandora, la acción de esta secuela tiene lugar 10 años después de la primera 'Avatar'. Jake y Neytiri han formado una familia y lideran la resistencia ante los constantes ataques del ejército terrícola para destruir su hogar, pero el retorno de un enemigo del pasado hará a los Sully a buscar refugio lejos de su hogar, viajando hacia las tribus marinas.

Cameron, obseso reconocido del agua que trata de llevarla a su máxima expresión en una pantalla de cine, se queda a gusto recreando los mundos submarinos de Pandora, decidido a mostrar que si a él le maravillan entonces a más gente le gustará. El caso es que toda esta exploración, con mensaje ecofascista de salvar a las ballenas que la hermana con otra joya de ciencia ficción como es 'Star Trek IV. Misión: salvar la Tierra', hace más vivo el mundo del Pandora y facilita la inmersión en la película de igual modo que lo hace el efectivo 3D en High Frame Rate (que hace más fluida la experiencia).

'Avatar: El sentido del agua': enajenada imaginación

Por desgracia, la opción del 3D no es tan posible en nuestros hogares como lo es en el cine, y algunos argumentarán que jugará en su contra para los que la vean en streaming. Es cierto que Cameron tira en su guion de elementos muy simples y muchas convenciones que se asumen como clichés, pero es algo aplicable a prácticamente toda su obra. Y es una decisión consciente, sabe que al espectador medio se le conquista con emociones primarias y luego se le alucina con imágenes nunca vistas.

Con todos los problemas que se le puedan achacar, 'Avatar: El sentido del agua' recupera unas virtudes del cine espectáculo noventero que se echan en falta en el actual. Hay un ímpetu por maravillar, no sólo visual sino emocionalmente. Hay mensajes bienintencionados que se pueden calificar de demasiado inocentes, pero que decide defender de manera vehemente. Hay arcos de personajes claros. Hay humor sencillo y simpático, ningún atisbo de ironía con el que intentar lanzar codazos constantemente al espectador para mostrar que es muy lista.

Y hay, por supuesto, acción de grandísimo nivel. Si no fuera bastante por unos diseños increíbles por doquier que captan la atención del ojo, Cameron vuelve a demostrar su inmenso talento para la pelea épica, manteniendo explosiones y despliegues bélicos ambiciosos sin que deje de haber una claridad espaciotemporal en lo que está sucediendo. Su tercer acto es glorioso y la parte que pondrá de acuerdo tanto a fans como a los menos proclives a entrar en este universo. Es, en definitiva, una apabullante experiencia de ciencia ficción, y también una secuela que mejora a su predecesora. Cómo no querer a Jimmy y su enajenada imaginación.

