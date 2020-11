Las nueve mejores películas para ver gratis en abierto este fin de semana (27-29 noviembre): 'El libro de la selva', 'El renacido' y más

El último fin de semana de noviembre está a punto de comenzar y en Espinof os proponemos una selección de las nueve mejores películas para ver gratis en abierto en algún canal de televisión nacional español. Os recuerdo que no entran aquellas que no haya visto, que no recuerde lo suficiente de ellas o que simplemente hayan entrado en otro artículo como este en los dos últimos meses. Sin más que añadir, os dejo con ellas:

VIERNES 27 DE NOVIEMBRE

'Cómo entrenar a tu dragón 2' ('Hot To Train Your Dragon 2', 2014)

Una estupenda secuela que es cierto que se queda un paso por detrás de la sensacional primera entrega -algo que se vuelve más evidente con los revisionados-, pero aquí se amplía el universo de Hipo y Desdentao con encanto a través de una divertida y emocionante aventura.

21:25 en Disney Channel

Crítica en Espinof

'El renacido' ('The Revenant', 2015)

Una película visceral que echa mano de los instintos más primarios a la hora de guiar la venganza que ansía ejecutar un Leonardo DiCaprio de Óscar. Es además una película con una gran fuerza visual, lo que compensa que en lo puramente narrativo quizá está un poquito estirada de más.

22:00 en Cuatro

Crítica en Espinof

'Super 8' (2011)

J.J. Abrams se adelantó a 'Stranger Things' a la hora de proponer una revisión en clave nostálgica de los años 80 con una aventura de corte fantástico protagonizada por menores de edad. Un gran espectáculo con sabor a Amblin.

0:00 en DMAX

Crítica en Espinof

SÁBADO 28 DE NOVIEMBRE

'Lincoln' (2012)

Steven Spielberg se acerca a la figura de una de las personas más importantes de la historia de Estados Unidos en un notable biopic en el que, una vez más, brilla con luz propia un magnífico Daniel Day-Lewis.

14:45 en Trece

Crítica en Espinof

'Snowpiercer' (2013)

La primera película en inglés del director de 'Parásitos' es una fascinante propuesta de ciencia-ficción post-apocalíptica a bordo de un tren que diferencia de forma clara a sus pasajeros según su escalafón social. Un inspirado Chris Evans lidera un reparto repleto de rostros conocidos.

17:50 en Cuatro

Crítica en Espinof

'Matilda' (1996)

Danny DeVito estuvo muy inspirado en esta adaptación de Road Dahl encaminada a los más pequeños de la casa pero que les trata con respeto e inteligencia. Una comedia con toques de fantasía ideal para recuperar en cualquier momento

21:20 en Boing

'El libro de la selva' ('The Jungle Book', 2016)

El mejor remake en imagen real de un Clásico Disney con diferencia. Una película en la que Jon Favreau combina el sentido del espectáculo con la necesidad de respetar la historia original y potenciar su lado más emocional pero sin ser un esclavo de ella.

22:00 en Cuatro

Crítica en Espinof

'Código fuente' ('Source Code', 2011)

Una de las películas más estimulantes sobre viajes en el tiempo que nos ha dado Hollywood en los últimos años. Más accesible que 'Moon', anterior trabajo de su director, y muy eficaz como entretenimiento, Jake Gyllenhaal eleva aún más una película que además sabe cómo invitar a la reflexión.

22:00 en Paramount

Crítica en Espinof

DOMINGO 29 DE NOVIEMBRE

'Viaje al cuarto de una madre' (2018)

Lola Dueñas y Anna Castillo brillan en esta ópera prima de Celia Rico Clavellino que explora los recovecos de una complicada relación entre madre e hija. Una película íntima con las emociones a flor de piel que perfectamente podría ser el retrato de muchos jóvenes españoles atrapados en una situación que no les permite prosperar en la vida.

22:30 en La 2