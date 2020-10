Las nueve mejores películas para ver gratis en abierto este fin de semana (9-11 de octubre): 'Gremlins', 'Fuga de Alcatraz' y más

El fin de semana del 9 al 11 de octubre de 2020 está a punto de comenzar y en Espinof no podíamos faltar a nuestra cita repasando el mejor cine que podrá verse gratis en la televisión española en abierto estos días. En concreto, hoy son nueve las elegidas.

Os recuerdo que se trata de una selección basada en mis criterios personales, por lo que no tienen cabida aquellas películas que no he visto o que tengo tan olvidadas que sería un poco injusto recomendarlas a ciegas. Además, tampoco entran aquellas que hayan aparecido hace poco en estos artículos, fijando a partir de ahora un mínimo de dos meses para repetir título. Sin más que añadir, os dejo con ellas:

Sábado 10 de octubre

'Hércules'

Uno de los clásicos Disney más divertidos de todos los tiempos, una aventura ágil y entretenida en la que sobresale con luz propia Hades, el carismático villano con la voz de James Woods en la versión original de la película.

15:40 en Disney Channel

'Gremlins'

Todo un clásico de los años 80, una comedia de terror con mucho encanto que funciona de maravilla como clásico navideño por mucho que día de hoy sería muy difícil que un gran estudio diese luz verde a una cinta tan deliciosa como ésta.

18:00 en laSexta

'Bolt'

Una de las películas que marcó el cambio de signo en los Clásicos Disney tras varios años muy complicados y repletos de títulos un tanto olvidables. Una película divertida y con fuerza visual que logra trascender las limitaciones de su argumento para ofrecer un gran pasatiempo familiar.

21:40 en Disney Channel (también domingo a las 15:38)

'Copland'

Puede que Sylvester Stallone no tenga la misma versatilidad dramática que otros actores, pero aquí demostró que podía rodearse de auténticos titanes, no desentonar y llevar el peso de la acción en esta película de James Mangold que se sumerge de lleno en la corrupción en el ámbito policial.

22:00 en Trece

'Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo'

Presencia habitual en estos artículos -ella es la principal responsable de que haya decidido ampliar el tiempo que una cinta vuelva a ser incluida-, pero es que esta adaptación de los populares personajes de Ibáñez es una delicia. No solamente sabe captar la esencia de los mismos, sino que también los actualiza con gran fortuna e idea una nueva aventura de lo más llevadera.

23:06 en CLAN

'La carretera'

Un padre y su hijo luchan por sobrevivir en un mundo post-apocalíptico. Una película que sabe cómo exprimir al máximo el día a día de sus dos protagonistas, contando con una gran ambientación y un excelente trabajo de sus protagonistas,

0:25 en Paramount Network

'Bandidos'

Una curiosa comedia de robos con un gran trío protagonista sobre el que recae la mayor parte del peso de la función. La buena química entre Willis, Blanchett y Thornton resulta clave para que la peculiar historia que propone aquí Barry Levinson funcione y te mantenga con una sonrisa en la boca durante la mayor parte de su metraje.

0:40 en Cuatro

Domingo 11 de octubre

'El inocente'

Uno de esos thrillers judiciales quizá no brillantes pero sí tan solvente y entretenido que uno echa en falta que lleguen más desde Hollywood. Además, Matthew McConaughey cumple con holgura y deja con ganas de ver más casos protagonizados por este personaje que, por desgracia, no llegaron a hacerse.

22:00 en Paramount Network

'Fuga de Alcatraz'

Todo un clásico del cine carcelario que reunió a Don Siegel con Clint Eastwood en una película concisa con un guion de hierro y un espléndido reparto que sabe cómo aprovechar el buen material que tiene a su disposición. A eso le añadimos el genial manejo del suspense por parte de Siegel y nos queda una cinta imprescindible.

23:50 en La 1

