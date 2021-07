Las ocho mejores películas para ver gratis en abierto este fin de semana (2-4 de julio): 'Forrest Gump', 'La boda de mi mejor amigo' y más

El primer fin de semana de julio de 2021 está a punto de arrancar y en Espinof no íbamos a faltar a nuestro repaso al mejor cine que se emite en televisión estos días. Hoy son ocho las películas seleccionadas que pueden verse en un canal español de alcance nacional. Os recuerdo que se quedan fuera aquellas que no haya visto o que tenga demasiado olvidadas. Sin más que añadir, vamos con ellas.

Viernes 2 de julio

'Forrest Gump'

Un repaso a través de unos años convulsos en la historia de Estados Unidos a través de un entrañable personaje encarnado por un sensacional Tom Hanks, pero no nos olvidemos del muy preciso trabajo de puesta en escena de Robert Zemeckis.

22:10 en La 1

'Training Day'

Denzel Washington y Ethan Hawke encabezan un potente thriller que juega bien con la química entre el policía veterano y algo pasado de vueltas con el novato esperanzado ante una gran oportunidad que no tarda en complicarse. Para mi gusto, baja algo el nivel en su tramo final, pero sigue mereciendo mucho la pena.

0:45 en Neox

Sábado 3 de julio

'Criadas y señoras'

Su increíble reparto es lo mejor de una película que se ve con agrado pese a no profundizar realmente en los temas que propone y cuenta con un notable acabado técnico. Eso sí, le hubiese venido bien contar con alguien con más personalidad en la silla de director.

15:30 en Divinity

'Fences'

Muy marca por sus orígenes teatrales, sensación que en ningún momento termina de desaparecer pero que sabe aprovecharse en beneficio de la película, está claro que es una obra en la que sobresale con luz propia el trabajo interpretativo de Denzel Washington y Viola Davis.

18:15 en Divinity

'La boda de mi mejor amigo'

Una estimable comedia romántica que en su momento incluso llegó a sentirse como una especie de paso de testigo de Julia Roberts a Cameron Diaz. Ambas cumplen con nota, pero quien más brilla aquí es un muy divertido Rupert Everett.

23:35 en La 1

Domingo

'Hot Shots'

Una simpática película de parodias con títulos como 'Top Gun' como principales objetos de sus bromas. He de confesar que no es de mis favoritas de este subgénero dentro de la comedia, pero eso no quita para que se pueda pasar un rato entretenido con ella.

17:05 en Neox

'Papillon'

Un solvente thriller carcelario que sabe cómo ir saltando de lo más dramático a lo ligero sin descabalgar la historia que cuenta. Bien encabezado por Steve McQueen y Dustin Hoffman, sabe además como reflejar con acierto esa necesidad vital en la que se convierte sus deseos de fuga.

22:30 en Trece

'Syriana'

Un ambicioso thriller -aunque no tan complejo como se dijo en su momento- que le valió un merecido Óscar al mejor actor secundario a George Clooney. Se nota que detrás de ella está el guionista de 'Traffic', pero a la hora de la verdad lo que más destaca es su reparto.

0:05 en La 1

