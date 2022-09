Qué ver en Be Mad: 3 grandes películas que podrás ver gratis en abierto este fin de semana en la nueva apuesta de Mediaset por el cine

Mediaset quiere hacer su propia apuesta fuerte por el cine, y lo va a hacer remodelando casi por completo su canal de Be Mad. Desde esta semana, el canal comienza una andadura donde la mayoría de su programación sera gran cine de todas las épocas, en alta definición, y completamente gratis a través de su emisión en abierto.

Encontraremos clásicos y también encontraremos sesiones temáticas donde emitirán películas de diferentes géneros. Para empezar a lo grande, el canal ha preparado tres grandes eventos donde tendremos ciencia ficción, cine oscarizado y provocador cine erótico. Aquí recogemos tres de los grandes títulos que se podrán ver de manera gratuita este fin de semana que te harán sintonizar el canal en la TDT si no lo has hecho ya.

'Terminator 2: El juicio final' ('T2 - Terminator 2: Judgment Day', 1991)

Dirección: James Cameron. Reparto: Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Edward Furlong, Robert Patrick, Earl Boen, Joe Morton.

En "Galaxia 7" encontraremos ciencia ficción espectacular y potente, y nada destaca más en ese aspecto que el clasicazo de James Cameron. Probablemente su película definitiva, donde reformuló por completo su anterior película, dio nueva dimensión a los personajes de Linda Hamilton y Arnold Schwarzenegger, e hizo una apuesta en efectos especiales como nunca se había visto antes. Pero sin duda perdura por su grandísima acción, su ritmo de hierro y su ambicioso mensaje en torno a la dominación tecnológica.

En abierto en Be Mad a partir de las 22 horas de hoy viernes.

'Lawrence de Arabia' ('Lawrence of Arabia', 1962)

Dirección: David Lean. Reparto: Peter O'Toole, Omar Sharif, Alec Guinness, Jack Hawkins, Anthony Quinn.

El sábado será día de "And the Oscar goes to… Be Mad", donde se rescatarán grandes joyas del séptimo arte que fueron reconocidas con premios de la Academia. Entre ellas destaca con la luz intensa de un sol esta magistral obra de David Lean, cargadísima de épica clásica y completamente trascendental en su factura, además de su marcada influencia para todo el cine grande posterior (mismamente James Camero, que lo hemos mencionado antes). Todo es excelente, desde su historia de aventuras a su mensaje, pasando por la increíble música y por el gran Peter O'Toole.

En abierto en Be Mad a partir de las 16 horas del sábado.

'Instinto básico' ('Basic Instict', 1992)

Dirección: Paul Verhoeven. Reparto: Michael Douglas, Sharon Stone, George Dzundza, Jeanne Tripplehorn, Denis Arndt.

La cosa sube de intensidad el domingo con "Be Mad +18", donde se recogerán grandes hitos de cine comercial cargados de erotismo. Y entre ellos hay pocos más esenciales que la gran película de Paul Verhoeven en Hollywood, donde a través del thriller hitchcockiano crea un ensortijado y provocador trabajo sobre lo carnal y el deseo. Sharon Stone hace una de esas interpretaciones de leyenda, con secuencias realmente inolvidables bien enlazadas a través de intriga y la excitada mirada del cineasta neerlandés.

En abierto en Be Mad a partir de las 22 horas del domingo.