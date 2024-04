Viajes en el tiempo y aventuras espaciales. Últimos días para ver en Amazon Prime Video 4 de las mejores películas de ciencia ficción del siglo XXI

A menudo destaco que los catálogos se las diferentes plataforma de streaming se van renovando de forma constante, pero algo que no suele suceder es que varios títulos imprescindibles del mismo género desaparezcan al mismo tiempo. Eso es justo lo que va a pasar con 4 de las mejores películas de ciencia ficción del siglo XXI en Prime Video cuando acabe este fin de semana.

Lo cierto es que serán más de 100 películas las que dejen el servicio de streaming de Amazon en cuanto acabe esta semana, pero no he podido resistirme ante esa increíble coincidencia. Soy consciente de que entre los 4 títulos habrá uno que quizá extrañe a algunos espectadores, pero que no os engañe que sea un título menos conocido y con un presupuesto ridículo en comparación a las otras. Dicho esto, pasemos ya con todas ellas:

'Al filo del mañana' ('Edge of Tomorrow', 2014)

Dirección: Doug Liman. Reparto: Tom Cruise, Emily Blunt, Bill Paxton, Brendan Gleeson, Noah Taylor

Un genial espectáculo comandado por Tom Cruise y Emily Blunt del que lleva tanto tiempo hablándose de una secuela que yo al menos ya empiezo a perder la esperanza de verla algún día. Por suerte, siempre tendremos una estupenda película que sabe cómo introducir una narrativa más propia de los videojuegos para ofrecernos una enérgica aventura que solo falla un poco en su último acto.

Crítica de 'Al filo del mañana'

'Gravity' (2013)

Dirección: Alfonso Cuarón. Reparto: Sandra Bullock, George Clooney

Una genialidad a la que sigo diciendo que '12 años de esclavitud' le robó el Óscar a la mejor película. Ya no es solo que en el tema técnico sea una proeza mayúscula y que su fuerza visual esté fuera de toda duda para convertirla en una experiencia inmersiva inolvidable,, es que también es un relato con una increíble fuerza emocional impulsada por una gran interpretación de Sandra Bullock.

Crítica de 'Gravity'

'Interstellar' (2014)

Dirección: Christopher Nolan. Reparto: Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain, Bill Irwin, Ellen Burstyn, Michael Caine

Una odisea especial de Christopher Nolan que no necesita presentación, ya que es uno de los títulos de ciencia ficción más queridos de los últimos tiempos. Con toda la ambición y épica característica del cine de su máximo responsable, 'Interstellar' también es su obra con un mayor calado emocional, algo para lo que resulta esencial el excelente trabajo de Matthew McConaughey, pero ojo también a lo mucho que aporta Jessica Chastain en esa faceta.

Crítica de 'Interstellar'

'Más allá de los dos minutos infinitos' ('Droste no hate de bokura', 2020)

Dirección: Junta Yamaguchi. Reparto: Kazunari Tosa, Riko Fujitani, Masashi Suwa, Yoshifumi Sakai, Haruki Nakagawa, Munenori Nagano, Takashi Sumita, Chikara Honda, Aki Asakura

La película más pequeña con diferencia de las cuatro en todos lo sentidos nos llega desde Japón, pero no hace falta ni un gran presupuesto ni mucha duración para ofrecer un brillante giro de tuerca a lo bucles en el tiempo. Repleta de encanto, muy divertida y capaz de mantener en todo momento el interés con una premisa bastante limitada, es una joya que muchos aún no conocen.

Crítica de 'Más allá de los dos minutos infinitos'

