Apple quiere asaltar los cines: planea gastar 1000 millones de dólares solo este año para estrenar en salas películas como la nueva de Scorsese

Nadie entiende muy bien el plan de negocio de Apple en lo audiovisual: primero con su afición a regalar meses y meses de Apple TV+ y ahora con la noticia de que gastará mil millones de dólares este año para producir nuevas películas... y estrenarlas, ahora sí, en los cines. El movimiento tiene sentido dado que los estrenos exclusivos en su plataforma, como 'Hacia la libertad', no han tenido ningún tirón, como si fueran lanzados a un pozo sin fondo.

El pozo sin fondo de Apple

Después de ser el primer servicio de streaming en ganar el Óscar a mejor película, pasando la mano por la cara a Netflix gracias a 'CODA', la empresa ha cerrado tantos proyectos potentes que es imposible que no trate de volverse un peso pesado de la industria cinematográfica, donde tendrán más éxito y relevancia lanzando cine de prestigio del que han conseguido en televisión.

De hecho, por lo visto, muchas de las estrellas que están escogiendo Apple por encima de Amazon o Netflix es, precisamente... por su nueva tendencia a estrenarse en salas y no solo en su nicho de Internet. Aunque aún no hay nada confirmado, por ejemplo, sería raro que la distribuidora no aprovechara para estrenar de manera masiva 'Killers of the flower moon', lo último de Martin Scorsese.

A nadie se le escapa que sus dos próximos estrenos grandes, 'Tetris' y 'Ghosting', cuyos tráilers encantaron en redes sociales, tendrían mucho más tirón si se estrenaran en una gran pantalla y no en un servicio de streaming que no acaba de cuajar entre el gran público. Recordemos que entre las futuras películas que Apple tiene en cartera están el 'Napoleón' de Ridley Scott, 'Argylle', de Matthew Vaughn, 'Project Artemis', con Scarlett Johansson y Channing Tatum, o 'Wolves', lo nuevo de Jon Watts fuera de Marvel con Brad Pitt y George Clooney. Con este plantel, el paso a la pantalla grande es inevitable.