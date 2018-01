'La peste' habla con acento sevillano e Internet no se pone de acuerdo acerca de si eso es un problema

La ambientación de 'La peste' en la Sevilla del siglo XVI tiene una motivación indiscutible: en ese siglo, la ciudad andaluza era la capital de Europa en términos comerciales. Como refleja la suntuosa producción de Movistar+, desde allí se controlaban las riquezas que entraban de América y llegó a ser un centro multicultural que favoreció el florecimiento de las artes, jugando un papel básico en el nacimiento del Siglo de Oro español.

Y derivada de esa ambientación inevitable, hay una cuestión asociada de forma directa que ha suscitado críticas y comentarios en redes sociales: el acento de los personajes, que algunos tuiteros han calificado de incomprensible, y algunos ya hacen apología de subtitulado en el propio idioma para poder abrirse paso por el característico acento sevillano. La reacción diametralmente opuesta a las acusaciones no se ha hecho esperar: ¿estamos ante un caso de clasismo disimulado, que aprovecha el acento del sur para calificar a los andaluces, una vez más, de incultos?

Pués me he terminado los seis capítulos de #lapeste Muy bien. Gran producción y vista con subtítulos para sordos se entiende.. sino ni una miajica... y no. No es porque hablen con acento andaluz. Es que no vocalizan.