Los 7 estrenos imprescindibles de Netflix en abril de 2024. De una de las miniseries más esperadas del año a la secuela de una impresionante película de ciencia ficción

Ya estamos en marzo, un mes que va a venir repleto de novedades en streaming. Como todos los meses, en Espinof dedicamos un artículo especial a repasar los 7 estreno imprescindibles de Netflix en abril de 2024, desde una de las miniseries más esperadas del año hasta la secuela de una impresionante película de ciencia ficción. Vamos allá.

'Ripley'

Nueva adaptación de la aclamada novela de suspense de Patricia Highsmith en forma de miniserie. Originalmente no era una producción original de Netflix, pero este nuevo trabajo de Steven Zaillian ('The Night Of') protagonizado por Andrew Scott ('Fleabag'), acabó mudándose de Showtime a la plataforma mucho antes de su esperado estreno.

Estreno el 4 de abril

'Parasyte. Los grises'

Netflix prueba suerte con la adaptación de otro manga de éxito obra de Hitoshi Iwaaki que además también dio pie a un anime bastante popular. Eso sí, este live action será una versión bastante libre de la historia de una joven que de repente es parasitada por un entidad alienígena. Detrás de ella tenemos a Yeon Sang-ho, máximo responsable de 'Train to Busan'.

Estreno el 5 de abril

'Pared con pared'

La cantante Aitana sigue empeñada en hacer carrera como actriz. No es que la serie 'La última' dejase con ganas de más, pero ahora regresa con esta adaptación de una comedia romántica francesa de éxito que se estrenó en 2015. Fernando Guallar, Natalia Rodríguez, Adam Jezierski y Paco Tous completan el reparto.

Estreno el 12 de abril

'Las variaciones Grimm'

Nuevo anime original de Netflix basado en las historias clásicas de los Hermanos Grimm, a las que, obviamente, dará su toque personal. Se trata de una antología de seis relatos con un enfoque oscuro y cada uno de ellos cuenta con un director diferente.

Estreno el 17 de abril

'Rebel Moon (Parte dos): La guerrera que deja marcas'

El universo creado por Zack Snyder y que nació originalmente para formar parte de Star Wars regresa con una película que promete tener mucha más acción que su predecesora. Esperemos también que esta aventura galáctica protagonizada por Sofia Boutella también sea más entretenida que la floja primera entrega.

Estreno el 19 de abril

'City Hunter'

Nueva versión en forma de película en imagen real del popular manga de Tsukasa Hojo. No es la primera, pues el legendario Jackie Chan ya protagonizó una en su momento, pero esperemos que esté a la altura. ¿Su historia? Un detective privado que acepta todo tipo de casos en Tokio, pero todo cambia cuando su compañero Hideyuki es asesinado.

Estreno el 25 de abril

'Los detectives muertos'

Netflix regresa al universo de Neil Gaiman con una serie situada en el mismo mundo que 'Sandman'. Cuenta la historia de Charles Rowland y Edwin Paine, dos adolescentes que se hacen inseparables tras morir y deciden no entrar en el más allá con el objetivo de investigar crímenes sobrenaturales en la Tierra.

Estreno el 25 de abril

