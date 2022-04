'El agente invisible': Netflix enseña los rostros del brutal reparto de su película más cara en plena debacle en bolsa

Netflix ha tenido una semana difícil con su primer bajón de suscriptores importante, pero eso no ha sido problema para demostrar músculo y ha lanzado ocho primeras imágenes de'El agente invisible' (The Grey Man, 2022) el próximo thriller de acción de los directores de 'Vengadores: Infinity War - Endgame', Anthony y Joe Russo, que cuenta nada menos que con las estrellas Ryan Gosling, Ana de Armas, Chris Evans y Rege-Jean Page.

Netflix ya había compartido el primer vistazo a su próxima película y ahora añade una serie de fotogramas de la película y fotos detrás de escena. Pero la plataforma también proporcionó una sinopsis oficial de la película, lo que explica por qué parece que Chris Evans parece un guardia de tráfico:

"El "Hombre Gris" es el agente de la CIA Court Gentry (Gosling), también conocido como Sierra Six. Arrancado de una penitenciaría federal y reclutado por su controlador, Donald Fitzroy (Thornton), Gentry fue una vez un mercader de la muerte altamente calificado y sancionado por la Agencia. Pero ahora las tornas han cambiado y Six es el objetivo, perseguido por todo el mundo por Lloyd Hansen (Evans), un antiguo compañero de la CIA, que no se detendrá ante nada para acabar con él. La agente Dani Miranda (de Armas) le proporcionara ayuda. Él la necesitará".