La antipatriarcal nueva serie de los creadores de 'La que se avecina', 'Machos alfa', ya tiene fecha de estreno en Netflix

En plena celebración (no exenta de polémica tuitera) por los primeros episodios de la nueva temporada de 'La que se avecina', los hermanos Caballero, Alberto y Laura, ya entran en tiempo de descuento para el estreno de 'Machos alfa', su nueva serie, que se estrenará en exclusiva en Netflix.

Confirmado: 'Machos alfa' cerrará el año del streaming el 30 de diciembre, y aún no sabemos mucho sobre su argumento. Sí conocemos sus tramas básicas: cuatro amigos cuarentones que no se adaptan al fin del patriarcado tienen que vivir en la era de la igualdad cuando antes eran auténticos machos alfas al mando de su vida, su trabajo y sus relaciones. Ya sabéis, lo típico que no va a causar enfado en ningún estrato de la sociedad.

Es reseñable que en la sinopsis se destaque que se expondrá su patetismo, para evitar problemas como los que han salpicado a 'La que se avecina' y personajes como Amador, que ha sufrido del extraño pero inevitable efecto Torrente: los chavales idolatrando a quien no deberían, un poco como si de repente todos quisieran ser Charlie en 'It's always sunny in Philadelphia'.

En 'Machos alfa' podremos ver caras conocidas como Gorka Otxoa, Kira Miró, Fele Martínez, Fernando Gil, Raúl Tejón, María Hervás o Paula Gallego. Por otro lado, ambos creadores han declarado que abandonan el cartón piedra de las sitcoms para hacer una comedia más estilizada, con exteriores y localizaciones. Después de 'Aquí no hay quien viva', 'El pueblo' y 'La que se avecina', solo queda comprobar si todo lo que tocan se convierte de forma irremediable en un éxito (al menos si preferimos no acordarnos de 'Cuñados' y 'Escenas de matrimonio 2'). En poco más de un mes lo sabremos.

