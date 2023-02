El arma secreta de Netflix para evitar una cancelación masiva de cuentas es una adaptación de Arturo Pérez-Reverte que ni siquiera es una producción original de la plataforma

La imagen de Netflix pasa por un momento muy delicado tras su decisión de cargarse las cuentas compartidas tal y como las conocíamos hasta ahora. Además, sus argumentos para convencer a sus clientes de que no se vayan son muy endebles, pero tienen por ahí una arma secreta que seguramente retenga a algunos suscriptores.

Un éxito indiscutible

El título en cuestión es 'La reina del sur', adaptación televisiva de una novela de Arturo Pérez-Reverte cuya tercera temporada llegó hace apenas unas semanas a la plataforma. Y digo llegó porque no fue realmente un estreno, ya que se trata de una producción original de Telemundo que primero llega a esa cadena y luego se distribuye mundialmente a través de Netflix.

Protagonizada por Kate del Castillo, 'La reina del sur' se convirtió en su momento en la telenovela más cara jamás producida por Telemundo y cuenta cómo una mujer mexicana va creciendo dentro del mundo del tráfico de drogas hasta alcanzar cotas de poder que nunca podría haber imaginado.

Uno de los aspectos más llamativos de 'La reina del sur' es que su estreno mundial tuvo lugar en 2011 pero luego hubo que esperar la friolera de ocho años hasta el lanzamiento de la segunda. Los tiempos se redujeron con la tercera, pero no el número de episodios, ya que cuenta con 60 capítulos, algo que seguramente también ha tenido que ver en su fenomenal aguante en Netflix.

Y es que 'La reina del sur' lleva más de un mes entre las series no habladas en inglés más vistas en Netflix. De hecho, en España ocupa actualmente la tercera posición teniendo en cuenta también las habladas en inglés, y solamente por el arrollador estreno de la temporada 4 de 'You', porque previamente no había quien la moviera del segundo puesto.

Obviamente, solo con 'La reina del sur' pocas bajas va a evitar, pero no deja de ser un ejemplo más de la apuesta de Netflix por los culebrones de otras compañías, que hace no tanto también logró grandes éxitos con títulos como 'Café con aroma de mujer', que luego fracasó a lo grande cuando se emitió en Telecinco, o 'La reina del flow'.

