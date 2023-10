David Fincher eleva los originales de Netflix con 'El asesino (The Killer)', un regreso a sus mejores tics de autor dentro de un thriller de orfebrería

El legendario David Fincher, un nombre sinónimo de excelencia cinematográfica, nos trae a Michael Fassbender como ‘El asesino’ (The Killer, 2023), su nuevo thriller de sicarios que se estrenó en el 80° Festival Internacional de Cine de Venecia y actualmente se encuentra en cines selectos de todo el país, para calentar su llegada a Netflix el 10 de noviembre. El autor vuelve a los mimbres de neo-noir se sus inicios con una fantasía de venganza sobre un mercenario anónimo.

David Fincher ha hecho 12 películas en su carrera bajo un hilo conductor de fascinación por la oscuridad, tanto en los asesinatos religiosos de ‘Seven’, como la investigación psicológica en ‘Perdida’, y ahora parece interesado retratar a una persona cuyo trabajo nunca vemos, pero cuya existencia nos asusta. Esta adaptadación de Le Tueur, una novela gráfica francesa de 1998, de Alexis “Matz” Nolent y el artista Luc Jacamon, tiene a Fassbender como un profesional consumado de la muerte, alguien tan dedicado a hacer las cosas bien que aterra por su frialdad.

El regreso del Fincher que nos gusta

Lo curioso de esta película es que nos muestra a este personaje perfeccionista y escrupuloso en medio del primer trabajo que le sale mal, lo que nos lleva a presenciar cómo quienes le contrataron le dan un duro golpe y, a lo largo de cinco capítulos, le vemos viajar por el mundo en busca de aquellos que le atacaron con una venganza fría, calculada y sangrienta, en la que deberá atar cabos sueltos para poder arreglar todas las consecuencias de su primer error.

‘El asesino’ no será el mejor trabajo de Fincher de su carrera, pero sí que significa el regreso del Fincher que más nos gusta, al cine menos cerebral, un gran thriller amoral y de trama sencilla en el que el director de ‘La red social’ despliega su puesta en escena más meticulosa, rescatando el Polar francés para la era cibertecnológica. Se nota que está más suelto y decidido a crear movimiento en la trama, quizá más preocupado por los detalles milimétricos que de lo que ocurre en pantalla.

Aquí la fluidez narrativa parece tener más importancia que su trama, nada compleja pero siempre activa a base de elipsis secas y muchos supuestos en los que el guion confía en la intuición del espectador. Mientras tanto, desarrolla el punto de vista de un mercenario seco y despiadado que quizá no es tan brillante como él cree, en cierto modo es un intento de recrear la soledad de ‘El silencio de un hombre’ con los mimbres amorales de ‘Nightcrawler’, o el resultado de mezclar ‘Up in the Air’ (2009), como me señaló mi compañero Gonzalo Contreras, con ‘American Psycho’.

Un buen thriller de uno de los mejores directores

Lo que sí queda claro es que frente a Fincher solo queda observar un espectáculo visual de capas de luz y fotografía exquisita hasta en los momentos menos importantes, como el despegue de un avión reflejado en un edificio o un coche en un túnel de lavado al amanecer. Pero además, el diseño de sonido es un trabajo tan quirúrgico como lo que se presenta en el marco del fotograma. La otra mitad del éxito de ‘El asesino (The Killer) es la tensa interpretación de Michael Fassbender, impertérrito, sobrio, pero con una mirada llena de enigmas que cuenta más que todas sus líneas en voz en off.

Hay momentos en los que basta ver su semblante severo y lleno de paisajes de luz para dar escalofríos, pero es el vacío de sus ojos, mezcla de seguridad y desconfianza letal, lo que le confiere al personaje un vacío aterrador que va más allá del misterio que provoca. Bajo su compañía, la película se mantiene en alto durante dos horas, con grandes secuencias como la de Florida, con una pelea central memorable, que confirma el carácter lúdico subyacente, o el tremendo cara a cara del restaurante. Sin embargo el último capítulo resulta anticlimático, insuficiente, un tanto deliberado en cuanto a cómo evita la meta de un camino con una dirección que parece querer aguarse a propósito.

Es por ello por lo que ‘El asesino’ acaba no siento todo lo redonda que podría resultar, independientemente del impresionante acabado formal y que detrás tengamos a uno de los mejores directores en activo. Con todo, es uno de los productos de Netflix más destacables de los últimos años y podría ser la historia paralela de un archienemigo de ‘Barry’, que también utiliza el silencio áspero en brutales secuencias de acción casi en off, lo que independientemente del tono, juega en contra de este estreno para todos los que hayan visto la serie de Bill Hader.

