El autor de los libros de 'The Witcher' destruye a Netflix afirmando que dio ideas para la serie pero "nunca escuchan"

Cuando la primera temporada de 'The Witcher' comenzó en Netflix, el streamer se vanagloriaba de ser fiel a los textos de Andrzej Sapkowski hasta el punto de poner a Henry Cavill, que se conocía la saga más que bien, a leer un episodio delante de la cámara. Los fans de Geralt de Rivia estaban muy emocionados por lo que estaba a punto de llegar, pero el resultado fue un poco amargo: sí, había partes calcadas pero otras totalmente inventadas. Y el autor se mantuvo callado. Hasta ahora.

Habla, chucho, que no te escucho

Sapkowski saca nuevo libro de las aventuras de la saga del brujo y eso significa, claro, un paseo por distintos países promocionándolo. Uno de ellas ha sido Austria: más concretamente, la Comic-Con de Viena, donde ha afirmado que Netflix le ignoró conscientemente: "Quizá les di algunas ideas, pero nunca me escucharon. Nunca escuchan". Explica muchas cosas, en realidad.

Después imitó a un ejecutivo de Netflix recibiendo sus ideas: "¿Quién es? Es un escritor, no es nadie", decía, antes de mover la mano en un gesto de despedida. Recordemos que 'The Witcher' se encuentra ahora en su momento más difícil, con Henry Cavill siendo sustituido por Liam Hemsworth. En la parte positiva, Sapkowski destacó que el set de rodaje de Netflix era "tremendo". Bueno, algo es algo.

Ya es más de lo que ha dicho del videojuego ("No tengo tiempo para esto, y no es entretenimiento para mí. No... Nunca he jugado y no me planteo hacerlo"). Mientras tanto, 'The Witcher' continúa con sus planes, ya frustrados, por ser una de las grandes franquicias de Netflix: queda aún una película animada por estrenar ('Sirens of the deep') y, por supuesto, la cuarta -y previsiblemente anteúltima- temporada. Ni siendo fieles a Sapkowski de sopetón se podría enderezar el barco a estas alturas.

