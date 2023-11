'The Witcher' ya tiene otra película animada en marcha, y así es el primer tráiler. Netflix recupera al Geralt de Rivia de los videojuegos para 'Sirens of the Deep'

Entre que estamos a ver qué pasa con la serie de 'The Witcher' ahora que Henry Cavill deja el manto y la espada, Netflix parece que ha decidido seguir expandiendo la saga un poquito más por el terreno animado con una nueva película.

Ya estrenó hace unos años 'The Witcher: La pesadilla del lobo' a modo precuela, pero ahora nos trae una aventura con el Geralt de Rivia de los videojuegos.

Volviendo al original

'The Witcher: Sirens of the Deep' es la nueva película de la saga que prepara Netflix, y que estará ambientada en el mismo universo de la serie de acción real principal. También tira de inspiración de los libros de Andrzej Sapkowski, esta vez adaptando la historia corta 'Un pequeño sacrificio' que sigue a Geralt mientras investiga una serie de ataques en un pueblo costero.

Tras 'La pesadilla del lobo', Studio Mir repite otra vez con Netflix para animar una historia de 'The Witcher'. El estudio ya lleva una racha tremenda con la plataforma entre la franquicia de brujos, 'Lookism', 'Voltron' y también el nuevo anime de 'Devil May Cry', así que el matrimonio les tiene que estar saliendo de miedo en el terreno animado.

Ahora, si nos preguntábamos con este cambio de cara quién se va a meter en la piel de Geralt de Rivia... Pues ni Henry Cavill ni Liam Hemsworth. Por el primer teaser parece que el Brujo de 'The Witcher: Sirens of the Deep' está muy inspirado en Cavill, pero esta vez quien le va a prestar su voz va a ser Doug Cockle, el actor de voz de Geralt en los videojuegos de CD Projekt RED.

Así que no nos toca ni elegir entre el primero ni el nuevo, y directamente nos vamos al Geralt clásico y original, que con eso no podemos fallar. Ahora, Netflix no se ha mojado con la fecha de estreno más allá de que 'The Witcher: Sirens of the Deep' llegará en algún momento de 2024.

