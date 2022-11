El cine en salas no ha muerto y ha tenido que venir Netflix para demostrarlo: la secuela de 'Puñales por la espalda' sorprende en taquilla

No importa cuántos estudios catastróficos se publiquen, cuántas plataformas se unan al cada vez más saturado mercado del streaming o cuántos indeseables planten sus posaderas en el patio de butacas para hacer de una proyección un infierno; la conocida como "experiencia cinematográfica" se niega a morir, y el caso de 'Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion' es una prueba inequívoca de ello.

Misterios recaudatorios

Un mes antes de su estreno en Netflix, previsto para el próximo 23 de diciembre, la secuela del brillante whodunnit de Rian Johnson ha gozado de un estreno limitado en cines que se ha traducido en una taquilla estimada en estimada en 13,2 millones de dólares cosechados en territorio estadounidense. Una cifra realmente sorprendente si tenemos en cuenta las circunstancias que han rodeado al lanzamiento.

Para empezar, cabe destacar que el Top 5 con lo más visto del puente de Acción de Gracias ha estado compuesto por 'Black Panther: Wakanda Forever' —45,9 millones—, 'Mundo extraño' —11,9 millones—, 'Glass Onion' —13,2 millones contando la jornada extra por el estreno anticipado—, 'Devotion' —5,9 millones— y 'El menú' —5,2 millones—.

Puede que estos datos no digan demasiado por sí solos, pero la cosa cambia cuando nos percatamos de que el nuevo misterio de Benoit Blanc se proyectó únicamente en 696 pantallas, mientras que la distribución de sus competidoras osciló entre las 4.258 de 'Wakanda Forever' y las 3.228 de 'The Menu'. Una diferencia sustancial que invita a pensar en lo que la nueva 'Puñales por la espalda' hubiese conseguido en igualdad de condiciones.

De este modo, el título de Netflix se ha elevado como la principal opción para el público adulto de Estados Unidos, superando no sólo a las mencionadas 'Devotion' y 'The Menu', sino también a dos grandes reclamos como 'The Fabelmans' de Steven Spielberg y el romance caníbal 'Bones and All' que ha reunido al dúo mediático compuesto por Luca Guadagnino y Timothée Chalamet tras 'Call Me by Your Name'.

Pero, ¿cómo se ha obrado el milagro? Más allá de lo relacionado con la calidad del producto —que, desde luego, es extraordinaria— y con un reparto de auténtico lujo que vende por sí solo el largometraje, fuentes de Deadline apuntan a un acuerdo entre plataforma y exhibidores según el cuál sólo se habría cobrado un 40% de las tasas de alquiler —los grandes estudios suelen oscilar entre el 60% y el 70%—; un mayor margen de beneficios que les ha permitido limar asperezas con las cadenas y dar impulso a un estreno limitado realmente exitoso.

En España, 'El misterio de Glass Onion' se ha proyectado en poco más de 50 pantallas; cifra en absoluto suficiente para poder colarse en el Top 10 con lo más visto del fin de semana a pesar de su estreno anticipado al miércoles. A falta de cifras concretas, 'Mundo extraño' ha coronado el box office, seguida de 'Wakanda Forever', 'As bestas', 'El cuarto pasajero' e 'Historias para no contar'. No nos merecemos tener cosas bonitas.