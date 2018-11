Los exhibidores españoles vetan 'Roma': lo nuevo de Alfonso Cuarón sólo podrá verse en Netflix

León de Oro en Venecia, nombrada una de las diez mejores cintas del año por el NBR, mejor película, director y fotografía según el Círculo de Críticos de Nueva York... No hay duda de que la flamante 'Roma' de Alfonso Cuarón es una de las producciones más relevantes de este 2018 y que, probablemente, al igual que nosotros, estéis deseando verla en las mejores condiciones posibles. Pues traigo malas noticias...

Porque la idea original de Netflix, productora del aclamado largometraje, de dar a 'Roma' un estreno limitado en salas que acompañase a su lanzamiento en su servicio de streaming se ha visto truncada por la negativa de los exhibidores españoles a darle cabida en sus instalaciones. ¿El motivo? Que, según ellos, la maniobra no respeta un "periodo de exclusividad teatral" de cuatro meses que, por cierto, no está legislado.

En la cadena Cinesa han emitido un comunicado oficial al respecto en el que aluden a este periodo —o ventana— de exclusividad para justificar la ausencia del último de trabajo de Cuarón en sus salas.

"Desde Cinesa siempre hemos dado la bienvenida a nuevos socios que lanzan sus películas dentro de las pautas establecidas de la exclusividad teatral inicial. Pero si la estrategia de un distribuidor no coincide con la nuestra y no se ajusta a la ventana de exclusividad teatral, no reproducimos su película".