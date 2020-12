'Locke & Key' tendrá temporada 3: Netflix renueva la adaptación del cómic de Joe Hill antes del regreso de la serie

Netflix ha renovado 'Locke & Key' por su tercera temporada. Así lo ha anunciado la plataforma a través de sus redes sociales, con un collage con el reparto de la serie. La noticia viene, además, con la confirmación de que la temporada 2, aún sin fecha de estreno, llegará durante el próximo 2021.

Nos encontramos, por tanto, con una renovación temprana del drama fantástico, basado en los cómics escritos por Joe Hill y dibujados por Gabriel Rodríguez. Algo, por lo que vemos, cada vez más habitual debido, entre otras cosas, a la mayor planificación que requieren estas producciones en una época como la que estamos viviendo.

Por otro lado es una renovación extraña debido al tibio recibimiento que obtuvo la primera temporada de la serie, que no terminó de convencer ni a fans ni a los recién llegados. Esto me dice que le deben haber convencido bastante lo que hay preparado para la temporada 2, con la continuación de los misterios que viven los Locke y las llaves.

Carlton Cuse lidera como showrunner la serie junto a Mederith Averill y Aron Eile Coleite. El reparto está formado por Darby Stanchfield, Connor Jessup, Emilia Jones, Jackson Robert Scott, Laysla De Oliveira, Petrice Jones y Griffin Gluck, entre otros.

