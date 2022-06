"Me quedé boquiabierto": 'Interceptor' arrasa en Netflix y ni el propio director se lo cree

Entre las películas más vistas de Netflix estos últimos días tenemos 'Interceptor', el debut cinematográfico de Matthew Reilly, con Elsa Pataky al frente del reparto. La película estuvo el el puesto número 1 de películas de la plataforma el día de su estreno y aún hoy sigue cosechando un gran éxito entre los usuarios, algo que ha cogido por sorpresa hasta al propio director.

La película de acción, que sigue a una capitana de la Armada (Pataky) que debe evitar un ataque nuclear de misiles rusos ya supera las 50 millones de horas visualizadas. Reilly, desde luego, está totalmente abrumado por el éxito.

Me quedé boquiabierto. Tenía la esperanza de colarme entre los 10 primeros pero, ¿ser el número 1 a nivel mundial? No creo que nadie se esperara que tuviera tantísimo éxito. Estoy tan sorprendido como todos.

Reilly es "muy consciente" del tipo de película que es 'Interceptor' y, por ello, le ha alegrado incluso más la buena acogida del filme. Está orgulloso de su trabajo en él y le quita importancia al hate que, ineviteblemente, le puede acabar llegando:

Si no te gusta mi película, dilo. No me importa. Pero en algún momento llegamos a ese extremo en el que la gente dice: "No me gusta tu película y, por eso, te odio y quiero que tengas una dolorosa muerte y no vuelvas a hacer películas nunca más".