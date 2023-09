Es una de las mejores adaptaciones de videojuegos de los últimos años y ya se puede ver en Netflix: una de las sagas míticas del terror recibe vitamina marca John Carpenter

En un momento donde los superhéroes empiezan a tambalear en su dominio absoluto del cine, empieza a emerger en Hollywood nuevas tendencias orientadas a otros productos de consumo eminentemente friki. Es decir, los videojuegos. Empiezan a proliferar adaptaciones después de años donde se consideró que era imposible hacer una decente (aunque las hubiera, pero algunos necesitan rasgarse las vestiduras).

Ahora resulta más impredecible, con algunas recibiendo aclamación como 'The Last of Us' y otras más criticadas pero que juegan lo bastante sobre seguro para alcanzar el éxito. Sin embargo, parece que la tendencia general va a ser buscar incomodar lo menos posible al público objetivo, priorizando recopilación de guiños y tramas por encima de un enfoque. Dicho de otro modo, va a ser menos frecuente ver adaptaciones como las de Paul W.S. Anderson o la de 'Resident Evil: Bienvenidos a Raccoon City'.

Asalto zombie a la comisaría

Anderson no trabajó en este reboot de la franquicia 'Resident Evil', que fue escrito y dirigido por Johannes Roberts, aunque parte con la misma voluntad de intentar hacer cinemático una de las sagas más míticas del terror y el survival. Ahora se puede ver en streaming a través de Netflix, esperando que reciba más atención que su posterior adaptación en formato serie que fracasó estrepitosamente.

En la película, la ciudad de Raccoon City ha estado sirviendo como base desde la que el gigante farmacéutico Umbrella ha desarrollado operaciones. Algunas completamente secretas, con experimentos que terminarán desatándose y asaltando la ciudad. A esta sólo le quedan un par de esperanzax, una un grupo de agentes que se ha dirigido a una mansión de la zona y otra un grupo de supervivientes en la comisaría de policía local.

Queda claro que la película de Roberts se vale de dos de los escenarios más icónicos de los videojuegos, los más clave en las dos primeras entregas. Pero no se queda en la mera recreación, tal y como demuestra su libre reparto y su decisión de evocar los referentes cinematográficos más inmediatos de la saga, desde el terror de mansiones hasta clásicos como 'Los Crazies' de George A. Romero o 'Asalto a la comisaría del distrito 13' de John Carpenter.

'Resident Evil: Bienvenidos a Raccoon City': terror y acción directos

Es por la vía musculosa de Carpenter por donde 'Resident Evil: Bienvenidos a Raccoon City' saca sus mejores resultados. Acción y terror directos, que se recrea a gusto con los aspectos sangrientos y grotescos de sus monstruos, y que toma también la nunca desagradecida decisión de no tomarse excesivamente en serio a sí misma, exhibiendo música hortera para darle un punto de diversión extra.

No es una película redonda, pero sí muy disfrutable. Digna de compararse con los divertidos delirios de W.S. Anderson y sin duda más clara y efectiva en sus elecciones que la posterior serie en acción real. Que no sostuviese su propia saga fue una decepción, ya que había potencial para seguir desarrollando los juegos posteriores con este enfoque. Pero ya llegará una adaptación más cómoda y sin riesgo que tendrá su éxito, dando la falsa sensación de que era lo que necesitábamos para 'Resident Evil'.

