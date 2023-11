Netflix acaba de estrenar una de las mejores películas de terror de los últimos años. Una joya sádica donde Jenna Ortega brilla más que en la saga 'Scream' y que pronto tendrá secuela

Los amantes del cine de terror llevan siguiendo la carrera de Ti West desde hace mucho tiempo pero sucedió algo curioso tras el estreno de 'The Sacrament' en 2013: estuvo casi una década sin estrenar largometraje alguno dentro del género. De hecho, se centró casi en exclusiva en la televisión durante casi una década, pero eso cambió en 2022 con la llegada a los cines de una de las mejores películas de terror que hoy mismo se ha estrenado en Netflix: 'X'

Tan gozosa como sangrienta

Por si hay algún despistado, 'X' no tiene nada que ver con la red social anteriormente llamada Twitter -aunque a la hora de la verdad todos seguimos refiriéndose así a ella-, ya que ese nombre se debe a que esta cinta de A24 propone una gozosa película de terror que transcurre durante el rodaje de una película pornográfica. Y de una situada a finales de los años 70, cuando esa industria era muy diferente a lo que es ahora.

West explora aquí las innegables conexiones que siempre ha habido entre el cine de terror y las películas para adultos, optando por darle un toque sucio a 'X' que ayuda a diferenciarla aún más de la línea dominante en el género durante estos últimos tiempos. Eso sí, sucio no equivale a fea -un error que se suele cometer a veces-, pues estamos ante una obra muy poderosa en la faceta visual que además nos deja varias escenas para el recuerdo. No me olvido tampoco del impecable trabajo de montaje, una de las claves para elevarla muy por encima de lo habitual en los slashers.

No me cabe duda de que la gran estrella de la función es una extraordinaria Mia Goth ('La cura del bienestar'), de ahí que también protagonizase la notable precuela que es 'Pearl' y a la que pronto veremos retomando el papel de la protagonista de 'X' en 'MaXXXine', una secuela que difícilmente podría tener más ganas de ver. Además, Goth está muy bien acompañada y no me cabe duda de que resulta muy llamativa la presencia de una Jenna Ortega que a mi juicio brilla más aquí que en sus dos apariciones en la saga 'Scream'.

Tampoco hay que olvidar que no se corta a la hora de mostrar los efectos de la violencia, sin que eso suponga dejar de lado un componente más lúdico que lleva a que 'X' sea por encima de todo un entretenimiento de primera. Por mi parte, espero que su llegada al catálogo de Netflix en España ayude a que sea más conocida en nuestro país, pues en su momento apenas llevó a 61.000 espectadores a los cines y ni siquiera llegó a tener edición en formato físico por estos lares.

