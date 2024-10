Netflix acaba de estrenar una de las películas de ciencia ficción más esperadas de los últimos años. El regreso de uno de los mayores éxitos de toda la historia de la plataforma

El 4 de octubre ha sido el día elegido para el estreno de dos de las secuelas más esperadas de los últimos años. Por un lado, en cines tenéis ya disponible 'Joker 2', una continuación llamada a dividir a los fans de la cinta de DC protagonizada por Joaquin Phoenix. Por otro, Netflix al fin ha lanzado 'El hoyo 2' con la esperanza de repetir el enorme éxito que tuvo su predecesora.

Recuerdo que 'El hoyo' pasó sin pena ni gloria por los cines españoles, pero fue con su llegada a Netflix coincidiendo con el inicio de la pandemia cuando la película de ciencia ficción dirigida por Galder Gaztelu-Urrutia se convirtió en un fenómeno mundial. Durante bastante tiempo fue la película de habla no inglesa más vista de la historia de la plataforma, ocupando actualmente la quinta posición, solamente por detrás de 'Trol', 'En las profundidades del Sena', 'La sociedad de la nieve' y 'Nowhere'.

Decepcionante

El gran miedo con 'El hoyo 2' es que acabe siendo más de lo mismo, una película para salir del paso y exprimir un poco más la gran acogida que tuvo la primera entrega. Por mi parte, he acabado un tanto decepcionado con el resultado, pero ya habrá tiempo de hablar largo y tendido cuando saque la crítica este próximo fin de semana.

Lo que sí puedo deciros ya es que más que una secuela es una ampliación de los que nos contó la primera entrega, pero acaba volviéndose bastante repetitiva y dejando la sensación de que está más preocupada en intentar crear más incógnitas que cualquier otra cosa. Al menos Hovik Keuchkerian está bastante inspirado.

Con todo, sería una enorme sorpresa que 'El hoyo 2' no arrase en Netflix, ni que sea por la curiosidad que tendrán en esta improbable franquicia todos los que disfrutaron con la primera parte. Eso sí, espero que no llegue a haber una tercera, porque aquí no hay una gallina de los huevos de oro que pueda seguir dando más...

