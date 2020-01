Netflix anuncia 21 películas originales para 2020, incluyendo lo nuevo de David Fincher, Spike Lee y Ben Wheatley

En caso de que Papá Noel, Melchor, Gaspar y Baltasar no se hayan portado demasiado bien, no os preocupéis, porque Netflix ha cogido el saco de los regalos y ha arrancado el año por todo lo alto anunciando los 21 largometrajes originales que ya están confirmados para estrenarse a lo largo de este 2020. Una lista que, probablemente, irá creciendo conforme la plataforma de streaming vaya comprando nuevos títulos en el circuito de festivales del primer trimestre.

Después de dar un puñetazo sobre la mesa con fichajes como los de Noah Baumbach —'Historia de un matrimonio'— o el mismísimo Martin Scorsese —'El irlandés'—, la gran N promete un inicio de década espectacular de la mano de grandísimos directores como David Fincher, quien traerá a nuestros hogares 'Mank': el esperado biopic centrado en la figura de Herman Mankiewicz, protagonizado por Gary Oldman y que explorará la creación de 'Ciudadano Kane'.

Continuando con autores de renombre, en la selección destaca la figura de Spike Lee, cuyo nuevo filme 'Da 5 Bloods' contará con Chadwick Boseman, Paul Walter Hauser, Norm Lewis y Deloriy Lindon para narrar la historia de cuatro veteranos afroamericanos que regresan a Vietnam para buscar los restos del líder de su comando y, de paso, un tesoro enterrado.

El inclasificable Ben Wheatley también tendrá espacio en Netflix con 'Rebecca'; adaptación de la novela de Daphne du Maurier, que ya versionó Alfred Hitchcock en 1940, y que en esta ocasión tendrá a Lily James y a Armie Hammer como la pareja protagonista. Otro filme de lo más jugoso al que sumar lo último de Charlie Kaufman, titulado 'I'm thinking of Ending Things', documentales como 'Cameraperson', o adaptaciones de cómics como 'The Old Guard', protagonizada por Charlize Theron y Chiwetel Ejiofor.

Durante los próximos meses iremos conociendo las fechas de estreno de estos, y el resto de títulos anunciados por Netflix a través de su cuenta de Twitter, en el hilo que podéis leer a continuación —¡Y en el que figura la magnífica 'El hoyo'!—.

Another year of movies is ahead of us! We’ve mentioned a lot of these films already, but here’s a handy list of all the films coming to Netflix this year...so far. (thread)