Netflix retrasa 'Lookism': el esperado anime coreano cambia su fecha de estreno tras la tragedia de Itaewon

Netflix lleva una temporada bastante intensa estrenando al menos un nuevo anime original cada mes, y en noviembre le tocaba el turno a 'Lookism'. La serie adapta el exitoso webtoon de Park Tae-joon, pero tras lo ocurrido en Itaewon durante el pasado Halloween, la plataforma se ha replanteado su estreno.

Tras las avalanchas en las calles de Itaewon en las que fallecieron 154 personas, el gobierno de Corea del Sur ha declarado que el país estará en luto durante unos días y Netflix también ha querido sumarse en respeto por lo ocurrido.

'Lookism' iba a estrenarse originalmente este 4 de noviembre, pero según se ha confirmado desde la cuenta de Netflix Anime se retrasa su llegada a la plataforma hasta nuevo aviso. Por ahora no se ha confirmado una nueva fecha de estreno, así que toca ser pacientes y esperar, aunque es muy posible que la serie no se termine retrasando más allá de este mismo mes.

We will postpone the streaming date for <Lookism> from its original date, November 4th. We will update you with our new streaming date soon.