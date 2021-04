Netflix presenta sus nuevos proyectos españoles: del nuevo reality con Mónica Naranjo a la adaptación de la censurada serie turca 'If Only'

La mayor plataforma de streaming a nivel global, Netflix, ha realizado esta mañana de 15 de abril una presentación en la que ha adelantado algunas de las novedades que está preparando para los próximos meses. Como es natural, además de las novedades internacionales, la compañía se ha centrado en las producciones españolas.

Por un lado un breve recordatorio de fechas de estreno, como por ejemplo la de 'Jupiter's Legacy' (7 de mayo), la temporada 4 de 'Élite' (18 de junio) y sendas segundas temporadas/partes para este verano de 'Lupin' y 'Sky Rojo' (23 de julio).









También han anunciado la fecha de estreno de la temporada 2 de 'El vecino', temporada que será la última de la serie y llegará el próximo 21 de mayo. La serie está dirigida por Ernesto Sevilla, Raúl Navarro, Víctor García León y Mar Olid y protagonizada por Quim Gutierrez, Clara Lago y Fran Perea.

No es la única actualización de algún proyecto ya que también han confirmado el inicio de rodaje de 'Érase una vez... pero ya no', lo nuevo de Manolo Caro. Como plato fuerte hemos tenido el anuncio de siete nuevos proyectos entre películas, series y realities.

Las nuevas series de Netflix

'Si lo hubiera sabido'

Caso curioso porque Netflix ha decidido trasladar a España la producción de 'If Only', la serie turca que no pasó el corte del gobierno del país euroasiático por presentar un personaje homosexual. Megan Montaner protagoniza una serie que sigue a una desgraciada mujer que tiene la oportunidad de viajar al pasado, entonces se replanteará tomar otras decisiones para ver qué hubiera pasado. Irma Correa adapta el guion de Ece Yórenç.

'Intimidad'

De la mano de Verónica Fernández y Laura Sarmiento, la serie sigue a una política que se enfrenta al escarnio público cuando se filtra un vídeo sexual suyo. Itziar Ituño, Verónica Echegui, Patricia López Arnaiz, Emma Suárez y Ana Wagener protagonizan esta serie.

'Baruca'

Thriller de seis episodios ambientada en una prisión psiquiátrica que sufre un asalto de un grupo de invasores cuyo objetivo es capturar a uno de los internos. Alberto Ammann y Luis Callejo protagonizan la ficción creada por Víctor Sierra y Xose Morais.

Próximas películas

'A través de mi ventana'

Turno de las películas y la primera que toca repasar es la adaptación de la novela de Ariana Godoy. Marçal Flores dirige esta película romántica que cuenta la historia de Raquel, quien lleva toda la vida loca por Ares, su atractivo vecino. Aunque no han intercambiado ni una sola palabra, ella está decidida a seducirle.

'Eres tú'

Comedia romántica guionizada por Cristóbal Garrido y Adolfo Valor sobre Javier, un chico que desde que tuvo su primer beso a los 16 años descubre que tiene el poder de saber cómo irá toda la relación a través de solo un beso. La cosa se complica cuando besa a la novia de su mejor amigo.

Los realities

'Amor con fianza'

Mónica Naranjo presenta el nuevo reality de amor en lugares exóticos. Seis parejas y el objetivo de ver si realmente han sido honestos el uno con el otro. Durante el programa iremos decubriendo las verdades y mentiras que se hayan dicho y las más mentirosas serán eliminadas.

'Georgina'

Docurreality que sigue el día a día de Georgina Rodríguez, influencer más conocida por ser la pareja de Cristiano Ronaldo. Un reatro profundo y emotivo sobre la mujer detrás de los focos.