Netflix sufre uno de los mayores fracasos de su historia con 'Maestro'. Si 'Rebel Moon' ha tropezado, la película de Bradley Cooper se estrella sin llegar a entrar ni al Top 10

Aunque 'Rebel Moon Parte 1: La niña del fuego' ha dividido a fans y críticos, la película ha conseguido convertirse en la película más vista de Netflix la semana pasada. Con una estimación de 23,9 millones de visionados, superó con facilidad a 'Dejar el mundo atrás', que obtuvo 19,7 millones de visionados, pero esa se encuentra en su tercera semana de estreno y la operación de Zack Snyder no se consideran cifras de éxito para la plataforma de streaming precisamente. Pero lo de 'Maestro' es ya otro nivel.

Aprendiz de todo...

las cifras de 'Rebel Moon' no están ni siquiera cerca de ser un récord para Netflix, el segundo fin de semana suele considerarse más importante, ya que incluye toda una semana de visionado y todas las miradas estarán puestas en el rendimiento de la película en ese periodo, pero el dato sorprendente es que 'Maestro', de Bradley Cooper, una de las películas más premiadas de Netflix, no figura en ninguna lista de las 10 más vistas en distintos países, a pesar de haberse estrenado dos días antes que la épica de Snyder.

No se podrá considerar un fracaso este biopic de Leonard Bernstein hasta no saber qué repercusión final tiene en los premios, aunque ciertamente es más difícil de vender al público que 'Rebel Moon' o 'Dejar el mundo atrás', parece que los proyectos de prestigio están relegados a una presencia en premios que resulta muy cara, puesto que si no se ven ni en cines ni en streaming... gastar 80 millones sin resultados de visionados da la impresión de ser una búsqueda de premios que no se traduce en beneficio real.

Por lo que parece este no ha sido un año de éxitos para las grandes y más caras películas originales de Netflix, ya que sólo dos títulos, 'La madre' de Jennifer Lopez y 'Tyler Rake 2', se han colado entre las listas de diez películas más vistas de todos los tiempos.

En Espinof: