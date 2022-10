Es una de las películas de ciencia ficción más impresionantes de los últimos años pero fracasó en cines: llega a Netflix la odisea espacial de Brad Pitt

Esta semana hay varios títulos interesantes que llegan a Netflix. Entre las novedades de catálogo sobresale la llegada este lunes 10 de octubre a la plataforma de 'Ad Astra', la impresionante película de ciencia ficción dirigida por James Gray ('Z, la ciudad perdida') y protagonizada por Brad Pitt.

Lo cierto es que 'Ad Astra' fue un notable fracaso económico, ya que apenas ingresó 135 millones de dólares frente a un presupuesto estimado en 90 millones. Dinero se perdió con ella, pero el propio Pitt, también productor de la película, aseguró antes de su estreno que no le importaba tanto lo que recaudase como hacer una película que perdurase. Y ahí creo que no puede hablarse de ella como un fracaso.

Eso no quita para que a mí 'Ad Astra' me generase reacciones encontradas. Por un lado, el apartado técnico y de puesta en escena resulta impecable, ya que Gray logra equilibrar esa vertiente más realista que busca el relato con la inclusión de escenas más espectaculares sin que resulten fuera de lugar. Eso lleva a que visualmente sea una delicia y se merezca con creces ser considerada una de las películas de ciencia ficción más impresionantes de los últimos años.

Donde no funciona igual de bien es en el apartado emocional, algo clave para que pudiera llegar a otro nivel. Ahí el viaje que propone para el personaje de Pitt nunca alza el vuelo y alcanzar el mismo nivel que 'Ad Astra' en otros apartados. Y ahí no es tanto culpa del protagonista de 'Bullet Train', pues quizá no sea una de sus mejores interpretaciones pero sí es bastante convincente, como que el guion firmado por el propio Gray junto a Ethan Gross no termina de dar con la tecla acertada.

Con todo, el resultado general es positivo y cada uno tenemos una forma diferente de reacciones a las emociones ajenas, por lo que quizá para vosotros sí resulte igual de fascinante en ese punto. Aunque no lo sea, estoy convencido de que os compensará echar un ojo a 'Ad Astra' y ahora tenéis una gran oportunidad para comprobarlo.

