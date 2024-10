El popularísimo juego de 'Los hombres lobo' hace su propio 'Jumanji' en esta adaptación que ya es lo más visto de Netflix en su estreno

Lo conoces por nombres muy diferentes. Se le ha llamado desde 'Pueblo duerme' a 'Los hombres lobo', en inglés llegó a llamarse simplemente 'Werewolf', pero si le preguntas a los más puristas, este no es más que el juego de 'Mafia' (que es de origen ruso) con una ambientación diferente.

Sea como sea, el popularísimo juego de cartas de origen francés tiene desde hoy una adaptación en Netflix también de producción francesa y de nombre 'Los hombres lobo'. Protagonizada por Franck Dubosc, Jean Reno y Suzanne Clément, a la cabeza del proyecto está François Uzan, conocido por su trabajo en 'Lupin', también en Netflix.

El enfoque de la adaptación ha sido uno más o menos evidente: el de 'Jumanji'. Una familia desconectada encuentra un juego de mesa con el que pueden pasar la tarde, y no tardarán en ser transportados a otra dimensión mágica, concretamente viajarán en el tiempo hasta la Edad Media, donde en un pequeño pueblecito asolado por hombres lobo, deberán encontrar los culpables para salir.

Mientras que las producciones de videojuegos se han hecho más habituales en los últimos años, las de juegos de mesa parecen seguir siendo una rareza. Es Netflix precisamente la que está intentando escavar en esa dirección, habiendo estrenado recientemente también una serie animada de 'Exploding Kittens'.

La película se encuentra actualmente en el top de lo más visto en muchos de sus territorios como México, Francia o Alemania. Las primeras críticas, eso sí, no son tan positivas. Reseñan el aspecto tontorrón de la aventura como algo negativo y en The New York Times escriben: "El juego en sí es muy bueno. No estoy seguro de que la película entienda por qué".

