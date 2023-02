Por qué Netflix ha rebajado su precio en más de 100 países pero no en España (y por qué es muy poco probable que lo haga)

Netflix ha rebajado sus precios en más de 100 países durante los últimos días y es difícil no preguntarse el motivo por el que ha elegido esos territorios y ha dejado otros fuera. Ahí pesa mucho que España no sea uno de los beneficiados, mientras que sí ha entrado en funcionamiento su estrategia para acabar con las cuentas compartidas tal y como las conocíamos hasta ahora.

Una clara estrategia

Desde la propia plataforma no han querido entrar en muchos detalles más allá de confirmar que ha rebajado los precios en varios países, pero lo que sí queda claro es que lo ha aplicado en lugares que representan una cantidad bastante reducida de sus clientes. De hecho, se espera que afecte a alrededor de 10 millones de sus suscriptores, lo cual supone poco más de un 4% de los usuarios de Netflix, tal y como refleja Ampere Analysis.

Lo cierto es que desde Netflix ya habían dejado caer últimamente que iban a mostrarse flexibles en lo referente al precio de acceso a la plataforma en aquellos mercados en los que todavía tuviese un fuerte margen de crecimiento. Vamos, que lo que podrían perder por un lado seguramente lo acaben ganando por otro, tal y como Toby Holleran de Ampere Analysis ha explicado a The Hollywood Reporter:

Prácticamente todos los mercados en los que se produjo la bajada de precios son mercados emergentes, por lo que esto puede servir como medio para impulsar el crecimiento de abonados: si Netflix baja su precio un 20 por ciento, pero se traduce en un aumento del 30 por ciento de abonados, eso es un positivo neto desde el punto de vista de los ingresos. También podría aumentar el número de espectadores potenciales de Netflix en el futuro, lo que podría situarlo en una buena posición si decide lanzar el plan con publicidad más adelante.

Ya era obvio que todo formaba parte de una estrategia por parte de Netflix, pero así queda totalmente claro. A eso hay que sumar que la tarifa de la plataforma en muchos países es en moneda norteamericana y que "la fortaleza del dólar estadounidense en muchos de los mercados en los que los precios de Netflix se expresan en dólares: algunos países podrían sufrir un aumento significativo del coste en moneda local, lo que haría menos atractiva la suscripción y quizá provocaría una pérdida de clientes".

Eso lleva a que esta política de rebaja de precios no va a ser algo que tenga pensado aplicar por igual en otros países, pues alguien muy bien informado al respecto ha aclarado a Indiewire que este movimiento por parte de Netflix no deja de ser una forma de acomodarse a la realidad: hay países que pueden absorber aumentos de precios, pero no otros lugares con economías más débiles. Y guste más o menos, España se encuentra entre los primeros, tal y como ha quedado ya demostrado en multitud de ocasiones.

De hecho, Netflix ya dejó claro en última anuncio trimestral que sí esperaba algunas cancelaciones iniciales como respuesta a su lucha contra las cuentas compartidas, pero también tenía claro que los ingresos iban a acabar creciendo poco después respecto a lo que conseguían antes de introducir este polémico cambio. Por ahora lo único que han conseguido es crear confusión, mientras que la bajada de precios en otros países ha sido mal recibida por Wall Street.

Ya en su momento sorprendió que la plataforma poco menos que acusara a aquellos que compartían cuenta con gente que no vivía en la misma casa de no poder invertir más en hacer buenas series y películas, pero es que al final todo se reduce a la monetización. En Netflix creen que pueden conseguir más dinero en muchos mercados por esa vía, mientras que en otros el público potencial necesita esa rebaja de precio, sobre todo si quiere conseguir más suscriptores en aquellos mercados con un claro potencial para ello. Así de sencillo.