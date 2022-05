Qué ver en Netflix: Jake Gyllenhaal y Heath Ledger brillan en esta maravillosa reformulación de los códigos del cine romántico y del western

No siempre es fácil ubicar a directores que no tienen un estilo visual muy determinado o que se ajusten a un único género cinematográfico. Pero no por ello dejan de ser menos autores, o tener menos personalidad. Cuando se es capaz de hacer buenas películas de manera continuada, incluso cambiado de géneros o de herramientas visuales, es sello de un enorme director, incluso aunque no haya planos secuencias de 7 minutos con los que dejarte sin aliento.

Es el caso de Ang Lee, uno de los mejores cineastas de los últimos treinta años, capaz de tener éxitos en estilos distintos -cine de acción asiático, dramas, adaptaciones de Jane Austen, superhéroes, cine de espías- y dar una de las carreras más extrañas pero también coherentes que se recuerdan.

Ganó incluso dos Premios Oscar como director por dos películas, en principio, opuestas, como la ambiciosa fantasía 'La vida de Pi' y, previamente, por un romántico western llamado 'Brokeback Mountain: En terreno vedado', recientemente incorporado al catálogo de Netflix.

Sentido y sensibilidad

Estrenada en 2005, fue una de las películas que más dio de qué hablar aquel año. Principalmente por los detalles de su historia, que sigue a dos vaqueros, interpretados por Heath Ledger y Jake Gyllenhaal, encargados de cuidar el ganado de un ranchero de la región montañesa de Brokeback.

Ambos aceptan la oferta por la promesa de un trabajo medianamente estable, con la que dar sostén a sus respectivas familias recién formadas, pero terminan encontrando una conexión entre ellos mucho más fuerte de lo que jamás pudieron imaginar.

Esa conexión por supuesto es el amor. Este romance entre cowboys fue una pequeña sensación como novel corta publicada por Annie Proulx en 1997. Los guionistas Diana Ossana y Larry McMurtry no pudieron resistirse a intentar convertirlo en un guion cinematográfico, y dieron forma a uno que era la comidilla dentro de Hollywood. En cierto punto Gus Van Sant llegó a estar ligado al proyecto, con Matt Damon y Joaquin Phoenix en consideración para los roles principales. Joel Schumacher también llegó a entrar en conversación para dirigir, con Edward Norton de protagonista.

Pero la novelista de la historia original tenía claro que quería al director de 'Sentido y sensibilidad' para el proyecto. Ang Lee tuvo interés en el guion que le mandaron, pero se decantó antes por llevar a la pantalla a 'Hulk'.

La intensa experiencia le dejó tan agotado que llegó a considerar un retiro temporal, pero la romántica historia de estos vaqueros regresó a su mente y no pudo resistir el impulso de contar esta historia. Y fue la mejor decisión, no sólo por el premio que terminaría recibiendo, sino por la fabulosa película que recibimos.

'Brokeback Mountain: En terreno vedado': un romance poderoso

Lee emplea un enfoque de pura cercanía para desarrollar con mimo y delicadeza el romance entre ambos personajes, así como los numerosos conflictos que supone esta relación para ellos, las repercusiones que tiene en su entorno, cómo tratan de hacer que no trascienda. Complejidades propias del drama adulto que el director taiwanés es capaz de plasmar con empatía y maestría, ya que es algo que termina marcando toda su filmografía.

Porque, observándola bien, 'Brokeback Mountain: En terreno vedado' no es tan distinta ni de 'Hulk' ni de otros dramas suyos como 'La tormenta de hielo'. Quizá no compartan estilo visual o género, pero todas las obras de Lee comparten una exploración profunda de las negaciones que nos hacemos a nosotros mismos, el cómo se fractura nuestra existencia por culpa de un contexto opresivo y la necesidad de aceptarse y liberar los sentimientos que guardamos.

Por eso resultaba una elección apropiada para el proyecto, y por eso su aproximación es la correcta. Se plasma también en una dirección de actores excelente, donde todos son brillantes sin estar buscando llamar la atención sobre su trabajo, y también en una narración serena pero muy sentimental. 'Brokeback Mountain: En terreno vedado' replantea por completo las posibilidades de un western moderno y también del romance clásico, y por eso es tan poderosa como imprescindible.