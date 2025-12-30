Ricky Gervais cuenta el único chiste que se ha autocensurado como presentador de los Globos de Oro (y sí, es una salvajada): "¿Crees que la gente pensará que eso es racista?"

Nada mejor que terminar el año con un chiste de pollas. No, no es que pensemos esto nosotros, sino que es lo que parece pensar Ricky Gervais, que ha confesado en su nuevo especial de stand-up comedy 'Mortality' que, durante sus cinco años como presentador de los Globos de Oro, decidió autocensurarse un chiste; algo que parece imposible teniendo en cuenta la sarta de salvajadas que suele decir el cómico inglés cada vez que abre la boca en público.
Jason Momoa y su brazo de bebé
Está claro que el humor del bueno de Ricky no está precisamente en su momento más lúcido, pero he de reconocer que esta animalada, teledirigida hacia dos grandes estrellas, me ha hecho soltar una buena risotada —porque sí, parece que tengo cinco años—. Lo sorprendente del asunto no es esto, sino que, tal y como explica, fuese él mismo quien echase el freno.
"Antes he dicho que los Globos de Oro no me habían bloqueado nunca un chiste, y eso es totalmente cierto. Pero acabo de acordarme del chiste que me autocensuré, porque me acobardé un poco y creo que fui excesivamente prudente. Quiero compartirlo con vosotros.
Resulta que tenía que presentar a Jason Momoa. Así que pensé que el chiste meta sería mostrar mi hipocresía y mi cobardía. Me da igual rajar de actores —¿quién tiene miedo de los actores?—, pero cuando se trata de un tío enorme, ahí ya no soy tan valiente".
Gervais continúa su anécdota sacando la artillería pesada, pero guardándose un as en la manga increíble.
"Así que iba a salir y decir: 'No tengo nada malo que decir de nuestro próximo presentador, porque tiene una polla como el brazo de un bebé'. Y se lo conté a un colega, y mi colega me dijo: '¿Crees que la gente pensará que eso es racista?'. Y yo: '¿Por qué va a ser racista?'. 'Bueno, porque es una persona racializada'. Y yo: 'No, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con que es tan grande que probablemente tendría una polla como el brazo de un bebé, ¿vale?'".
Como dice, el chiste "tenía un remate cojonudo", y no seré yo quien niegue que la estructura del gag es sorprendentemente lúcida.
"Tenía un remate cojonudo, así que os voy a contar el chiste entero. Este es el chiste completo. Lo que iba a hacer: salir y decir: 'No tengo nada malo que decir de nuestro próximo presentador, porque tiene una polla como el brazo de un bebé —a diferencia de Peter Dinklage, que tiene un brazo como la polla de un bebé'".
Desde luego, su humor no será para todos los gustos, pero no hay que negar que pocos como él saben escandalizar e incomodar a sus públicos, sean estrellas de Hollywood o no.
