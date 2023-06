Una de las series de animación más aclamadas vuelve con su live-action: Netflix desvela las primeras imágenes de 'Avatar: La leyenda de Aang'

El de 'One Piece' no es la única adaptación live-action que tiene Netflix entre manos y, de hecho, tengo bastantes más ganas de esta. Estoy hablando de 'Avatar: La leyenda de Aang' ('Avatar: The Last Airbender'), reboot de la serie animada iniciada en 2005 y que llegará a nuestras pantallas en algún momento de 2024.

Ha sido en el evento de Tudum, cuando la plataforma ha desvelado las primeras imágenes de la serie, en las que vemos al cuarteto protagonista: Gordon Cormier como Aang, Kiawentiio como Katara, Ian Ousley como Sokka y Dallas Liu como Zuko.

'Avatar: La leyenda de Aang' está ambientado en un mundo dividido en cuatro facciones según los elementos que controlan sus maestros: la tribu del agua, la Nación de Fuego, los nómadas de Aire y el reino de Tierra, que convivían en una delicada armonía.

Agua

Sin embargo, la ausencia del Avatar, maestro místico que domina los cuatro elementos, ha hecho que la nación del Fuego haya emprendido el camino a la conquista y destrucción del resto del mundo. La historia arranca cuando unos jóvenes hermanos de la tribu del agua descubren entre las gélidas aguas a un niño con la cabeza tatuada: la nueva encarnación del Avatar.

El reparto se completa con Danny Pudi, George Takei, Elizabeth Yu, Paul Sun-Hyung Lee, Daniel Dae Kim, Maria Zhang, Tamlyn Tomita, Yvonne Chapman y Casey Camp-Horinek, entre otros.

Albert Kim es el creador de la serie y ejercerá de showrunner, productor ejecutvio y guionista. Michael Goi, Roseanne Liang, Jabbar Raisani y Jet Wilkinson son los directores.

La serie original contó con tres temporadas (libros) creadas por Michael Dante DiMartino y Bryan Konietzko (quienes dejaron esta adaptación por diferencias creativas). En 2010 M. Night Shyamalan la llevó al cine con una recepción muy pobre (por ser suaves). Un par de años después, en 2012, se estrenó una secuela de la serie: 'La leyenda de Korra', cuya acción transcurre 70 años después de las aventuras del joven Aang.

