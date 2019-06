'White Lines': Netflix revela los primeros detalles de la nueva serie del creador de 'La casa de papel'

Tras ver la excelente 'El embarcadero' en Movistar+ y a la espera de ver la parte 3 de 'La casa de papel', Álex Pina ha puesto ya en marcha el rodaje de su anunciada nueva serie para Netflix: 'White Lines', de la cual ya sabemos los primeros detalles.

'White Lines' contará la historia de la investigación emprendida por una mujer cuando su hermano, legendario DJ de Manchester, aparece muerto 20 años después de su desaparición en Ibiza. La historia se desarrollará en 10 episodios de una hora de duración.

Todavía es bastante pronto para saber más, pero de momento no me llama demasiado la historia, aunque luego creo que Pina me callará la boca como suele hacer con su excelente dramaturgia. La producción ha comenzado ya y el rodaje se extenderá hasta octubre a lo largo de las Islas Baleares, con Mallorca e Ibiza como principales localizaciones.

Encabezando el reparto de 'White Lines' se encuentran Laura Haddock ('Guardianes de la Galaxia'), Marta Milans ('El embarcadero') y Juan Diego Botto ('Buena conducta'), además de Nuno Lopez, Daniel Mays, Laurence Fox y Angela Griffin.

Cuando se anunció que Pina ficharía por Netflix para su nueva producción, se nos describió la serie como una de "acción femenina". En esa época solo sabíamos el título provisional ('Sky Rojo') y que se estrenaría a finales de 2019. Parece que ha habido algún cambio de planes, porque no parece que la veamos este año.