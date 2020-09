Paramount+ llegará en 2021: ViacomCBS anuncia una nueva plataforma de streaming global con 30.000 películas y episodios de series

Atentos porque ya tenemos nueva plataforma de streaming a nivel global por parte de otro de los grandes conglomerados de cine y televisión. ViacomCBS ha anunciado el lanzamiento en 2021 de Paramount+, un servicio de vídeo bajo demanda por suscripción que aunará las firmas de la major y distribuidoras, cadenas y plataformas relacionadas.

La noticia viene como consecuencia de una reestructuración de la estrategia de streaming de la compañía. O, en otras palabras, la globalización/ampliación de CBS All Access, responsable de 'Star Trek Discovery', 'Picard' y esa joya de la televisión conocida como 'The Good Fight'.

Así, este servicio contará con contenido de la extensa biblioteca de Paramount Pictures, amén del contenido producidos por los canales de la compañía: CBS, BET, Comedy Central, MTV, Nickelodeon y más. Personalmente me ha llamado la atención la ausencia de Showtime, la otra gran cadena de la familia. O, por lo menos, me ha llamado la atención que no esté destacada.

Además, lo que distingue en principio a Paramount+ respecto a otras plataformas "de perfil alto" es que además de series y películas, se ofrecerán noticias, deportes (tienen los derechos de la UEFA) y realities como el 'Gran Hermano' estadounidense. Eso sí, este contenido variará según territorios.

El desembarco internacional de Paramount+ comenzará a principios de 2021 en Australia, América latina y los países nórdicos, que será el campo de pruebas para el progresivo despliegue global de esta plataforma. Ahora solo hace falta si merecerá la pena.