Aquella vez en que la reina Isabel II se perdió un concierto de Paul McCartney por culpa de 'Twin Peaks'

Ante el reciente fallecimiento de Isabel II, son muchas las celebridades que están aprovechando para recordar anécdotas sobre la reina de Inglaterra. La reina era una reconocida amante de los corgis, los caballos, ABBA, el Arsenal y, parece ser, que también le fascinaba la icónica serie de David Lynch.

Cita con el Agente Cooper

En una entrevista que ha resurgido a raíz del fallecimiento de la reina, Angelo Badalamenti, compositor habitual de Lynch, recordaba la anécdota que le contó el ex Beatle Paul McCartney cuando ambos coincidieron en un proyecto juntos.

Badalamenti se ocupó se componer la música para la serie 'Twin Peaks' y fue en pleno auge de su popularidad cuando se desplazó hasta Londres para trabajar con McCartney. El intérprete aprovechó la ocasión para compartir una curiosa anécdota con el compositor: "Deja que te cuente una historia".

Según le contó McCartney, poco antes de aquel encuentro, le pidieron que actuara para la reina Isabel II. El día en cuestión, McCartney se presentó ante la reina diciendo: "Me honra estar aquí esta noche, su Majestad, y voy a tocar algo de música para usted". A lo que ella contestó: "Lo siento, no me puedo quedar, son las ocho menos cinco y tengo que ir a ver 'Twin Peaks'".

'Twin Peaks' es la mítica serie creada por David Lynch y Mark Frost, cuyas dos primeras temporadas se emitieron entre 1990 y 1991, a la que se sumó una inesperada y enigmática temporada 3 en 2016. La serie ha pasado a la historia de la televisión, en parte gracias a la mítica sintonía de Badalamenti que abría cada episodio.

Como fan de la serie, la reina debió de pensar que ya habrían otros conciertos de Paul McCartney a los que ir pero no quiso perderse el capítulo semanal de 'Twin Peaks'. Visto lo visto, debió de salir ganando.