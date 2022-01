'El club de la lucha' tiene un final radicalmente diferente en China: así cambió la película de David Fincher para poder estrenarse en streaming

China es conocida en el mundo del cine por sus exigencias a la hora de hacer los cambios que crean necesarios en las producciones de Hollywood para así permitir su estreno -ni siquiera las estrellas nacionales se libran de sus duros controles-. En caso de negarse, simplemente se prohíbe su lanzamiento en ese país. Ahora parece que han ido un poco más allá, pues en el caso de 'El club de la lucha' se ha tenido que cambiar el final de la película de David Fincher para que pudiera lanzarse en streaming.

'El club de la lucha' ha sido incluida recientemente en la plataforma de streaming china Trencent Video, donde una usuaria ha descubierto un importante cambio en el final de la película. Ya os aviso de que si no queréis spoilers -tanto del desenlace original como de esta versión para el mercado chino-, no sigáis leyendo.

Como recordaréis si habéis visto la película, 'El club de la lucha' acababa con el Narrador (Edward Norton) matando a su alter ego Tyler Durden (Brad Pitt). Luego, acompañado por Marla (Helena Bonham Carter), ve cómo explotan varios edificios, dando a entender que el plan de Tyler para acabar con la civilización moderna sigue adelante.

Se ve que esa parte final era demasiado para China, pues la película cambia tras el momento en el que el Narrador acaba con Tyler. Se prescinde de todo lo que viene después y aparece una pantalla en negro con el siguiente mensaje de texto sobreimpreso:

FIGHT CLUB's ending for the Chinese release (on Tencent Video) was changed to this and now I'm waiting for someone to fanfic a sequel based on this censored ending.