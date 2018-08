La directora de ‘Carmen y Lola’ responde a Gitanas Feministas por la Diversidad: “No hay debate posible cuando se llega al insulto”

Durante los últimos días, el colectivo gitano ha copado infinidad de titulares y comentarios en redes sociales relacionados con la polémica derivada de un monólogo de Rober Bodegas —miembro del dúo cómico Pantomima Full—; quien ha recibido quejas, duras críticas e incluso amenazas de muerte después de una actuación tildada de racista al usar estereotipos como recurso humorístico.

Con el caso Bodegas prácticamente enfriado, la comunidad gitana ha vuelto a ser protagonista de una nueva controversia, esta vez relacionada con el mundo del cine y que ha afectado al largometraje 'Carmen y Lola', de la realizadora debutante Arantxa Echevarría; un filme que explora la relación homosexual entre dos adolescentes gitanas mientras se enfrentan a las férreas tradiciones de su cultura.

Más allá de lo estrictamente cinematográfico —de hecho ha recibido críticas bastante templadas en cómputo global— 'Carmen y Lola', que se estrenará en salas españolas el próximo 7 de septiembre, ha trascendido gracias al enfrentamiento entre su directora y, particularmente, la asociación Gitanas Feministas para la Diversidad, desde donde afirman que "ser gitana y lesbiana es difícil en un mundo payocentrista y heteronormativo, no solo en la comunidad gitana como pretende mostrar la película".

Echevarría se ha desmarcado de las acusaciones comentando, según recoge El País, que se documentó moviéndose "en todos los foros LGTB para contactar con lesbianas gitanas y conocer sus historias". Además, ha remarcado, refiriéndose al bronco enfrentamiento con Gitanas Feministas, que "no hay debate posible cuando se ha llegado a la descalificación personal y el insulto", matizando que no quiere "un enfrentamiento público con ellas".

Estas palabras hacen alusión a una larga disputa que se remonta a la pasada edición del Festival de Cannes, donde se acusó a 'Carmen y Lola' de fomentar los estereotipos hacia su raza o de invisibilizar la realidad tras pasarla por su filtro feminista payo. Todo esto sin haber visto la cinta, basándose únicamente en su tráiler y entrevistas a su autora.

Lejos de cerrarse con el episodio en Cannes, la polémica con 'Carmen y Lola' ha llegado hasta nuestras fronteras; concretamente hasta el marco de la Muestra de Cine y Mujeres de Pamplona. Certamen que retiró el largo de su programación —de forma consensuada con la cineasta— a causa de las presiones de colectivos feministas gitanos y tras el anuncio de la participación de Gitanas Feministas por la Diversidad en una mesa redonda posterior a la proyección en la que Echevarría se negó a participar.

La bilbaína, según comenta, expuesta a "escupitajos, insultos y recriminaciones por la calle y por las redes", explicó su decisión y la situación que la llevó a tomarla de este modo a través de un comunicado:

"El Instituto de Promoción y Estudios Sociales llamó a la asociación de gitanas explicándoles que yo no quería entrar en el debate. Estas le contestaron que irían al cine, que movilizarían a todo el mundo con pancartas, con manifestaciones en mi contra y de la película. El IPES, por miedo a las represalias, me comentó que lo mejor era quitar la película de la programación. Me pareció lo más correcto tal y como estaba desarrollándose toda esta montaña de sinsentidos".