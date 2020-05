La genial campaña con pósters cinéfilos que anima a volver al cine en China con medidas de precaución

La nueva realidad ha dejado al cine en la cuneta, y aunque poco a poco se va saliendo del abismo, la cultura es la que sigue en cuarentena. Si bien en China, que ha ido con ventaja en la recuperación se tomó la decisión de reabrir gran parte de los cines cerrados durante la expansión del COVID-19, se tuvo que recular, según The Hollywood Reporter, con el gobierno volviendo a clausurar los cerca de 600 cines que habían empezado a abrir sus puertas. Ahora, esta emotiva campaña quiere hacer visible la próxima nueva intentona de reabrir salas.

Cinema paradiso

Las exhibidoras ya empiezan a planear una puesta en marcha para las siguientes semanas, aunque sea con precauciones y restricciones. Algunos diseñadores en China se afanaron a crear pósters que promueven la vuelta al cine con las debidas medidas de prevención se adoptarán dentro de los cines, a modo de normalizar esa imagen y quitar el miedo a asistir a una sala con las mascarillas correspondientes.

Los pósters han sido recopilados y publicados por un medio local y aluden a grandes clásicos como 'Taxi Driver' (1976) y nuevos filmes de culto como 'El profesional (Leon)' (1994), 'Amelie' (1997) hasta producciones más recientes con alto contenido de cinefilia entreverado, como 'La La Land' (2016) y 'Había una vez en Hollywood' (Once Upon a Time in Hollywood, 2019).

Lo que une a todas las películas de los carteles es que las salas de cine son importantes para los personajes. Por ello, en estas, vemos a los protagonistas con mascarillas, ocupando una butaca solos o manteniendo la distancia de seguridad respecto al resto del público. Estos son todos los posters de esta bonita campaña para la adecuada reapertura de cines en China, con el eslogan "De vuelta al cine", en la parte superior de cada uno.