'Harry Potter' es acusada de "saquear" un querido clásico de los 80 en una vieja sospecha que se ha hecho viral

La imagen de JK Rowling puede estar de capa caida por sus opiniones transfóbicas, pero seguirá una e las escritoras más ricas gracias a su saga 'Harry Potter', una colección de libros muy querida que siempre ha estado bajo escrutinio por sus parecidos con otras obras literarias, pero nunca se había planteado que la autora hubiera tomado prestadas ideas de otros medios. Pero una película de los 80 siempre ha estado en el tintero y de cuando en cuando reaparecen las sospechas y comparaciones.

Steven Spielberg, quien estuvo en primera fila para dirigir la primera película del joven mago produjo 'El secreto de la pirámide' (1985), que dirigió Barry Levinson y escribió Chris Columbus, que no era sino la primera aventura de Sherlock Holmes, una película fantástica para su época que tiene más que algunas semejanzas con el joven mago, una teoría que se ha sugerido a lo largo de los años con diferentes niveles de tono acusatorio. Ahora ha despertado en twitter con un par de hilos virales. Un hilo mucho más detallado de la usuaria Shaun Elay ha sido atacado por fans y hizo privada su cuenta.

Me he pasado muchos años diciendo que HARRY POTTER se inspira en EL SECRETO DE LA PIRÁMIDE. Pero hablaba de memoria. Ayer volví a ver la peli de Barry Levinson después de veinte años y no hay tal inspiración. Es un saqueo. pic.twitter.com/kCn3ebyywC — Pedro Vallín (@pvallin) August 2, 2021

Esencialmente, la historia de Harry Potter es de prácticamente igual a la el joven Sherlock Holmes pero ambientada en un mundo mágico. No solo la premisa es similar, sino que la primera película en particular, 'Harry Potter y la piedra filosofal', es especialmente parecida en personajes, ambientación, escenografía, incluso la partitura musical. Mucho se ha explicado por una conexión sorprendente entre las dos películas: Christopher Columbus.

Una relación de conveniencia

Puede que el misterio de su contratación para Harry Potter nunca se resuelva, pero el mismo Chris Columbus, quien dirigió las dos primeras adaptaciones cinematográficas de Harry Potter, ha citado la película de 1985, que él mismo escribió, como una influencia clara en la dirección para esas películas. Sin embargo nunca ha mencionado el parecido obvio de su libreto y el texto de Rowling.

"Fue una especie de predecesora de esta película, en cierto sentido. Se trataba de dos niños y una niña en un internado británico que tenían que luchar contra una fuerza sobrenatural".

El 3 de enero de 2010, el periodista irlandés Declan Lynch (escribiendo en The Sunday Independent) presentó más de un indicio de parecidos sospechos del joven Sherlock evidentes en el Harry literario. El diseño del escenario y la atmósfera puede verse en la película, pero detalles como el culto egipcio conocido como Rametep que usa dardos con veneno para infligir vívidas alucinaciones de pesadilla a personas inocentes que generalmente resultan en su suicidio dan un elemento casi sobrenatural al conjunto.

Incluso el personaje de Sherlock Holmes (que se parece a Ron Weasley) usa un truco aprendido en su clase de química para volver blanca la piel de su rival de la escuela, como si usara magia para infligir un hechizo sobre Dudley, cuyo parecido con Draco Malfoy (arrogante, aristocrático y envidioso del estatus del héroe. Flanqueado por secuaceses), el indicio más claro y que ha hecho suponer que JK Rowling estuvo directamente influenciada por la película al escribir sus novelas, considerando que Rowling era una estudiante universitaria en 1985 cuando la película se estrenó.

Misterio para tres en el colegio rancio inglés

Los tres personajes de Sherlock Holmes son parecidos a los tres personajes de Harry Potter, especialmente detalles como las gafas redondas, la bufanda, el corte de pelo de Watson que le hace parecer un gemelos. Rowling describe así a Ron en Harry Potter y la piedra filosofal: “alto, delgado y desgarbado, con pecas, manos y pies grandes y nariz larga”. Sería difícil imaginar una descripción más directa de de Nicholas Rowe, interpretando a Holmes., y además comparte un rasgo importante con Ron, nunca es el centro de la historia. Es Watson, el que cuenta los eventos de la película. Sus protagonistas femeninas son muy parecidas, aunque Herminone represente menos estereotipos de damisela en peligro.

Pero lo que hace que sea similar es que siempre están tratando de resolver un misterio dentro de la escuela de ambiente gótico., al menos en esos dos primeros capítulos. Es difícil pensar en otras historias, en películas o libros, donde dos niños y una niña británicos emprendan esas aventuras. Los villanos pertenecen a un culto a la muerte que evoca a los Mortífagos de Voldemort, cuyos adherentes ocultan sus identidades detrás de máscaras y capuchas, al igual que muchos sectarios de Holmes. El símbolo del culto egipcio son dos serpientes doradas, en lugar de la única serpiente plateada de Slytherin.

El interior de Hogwarts se parece al interior de la escuela privada a la que asisten Watson y Holmes. Hay réplicas de escenas casi exactas y hasta la luz de las velas tiene resemblanza, los niños comen con sus compañeros de escuela en un gran salón, al estilo de Oxbridge, con los maestros mirando desde la mesa alta. Watson llega a Brompton con libros de texto en las manos, como con sus manuales de magia. Comparte dormitorio en antiguos edificios escolares, donde pinturas históricas decoran las paredes. Sus profesores podría haber sido primos del profesor Binns de Rowling, hay un perro blanco como la lechuza de Harry que parece el familiar de un mago. El tío de Elizabeth, Waxflatter parece el profesor Flitwick, un maestro de escuela jubilado versado en filosofía, además de matemáticas y física que es considerado un lunático, como Dumbledore.

Elemental, querido Snape

Las aulas, los profesores y los directores van en paralelo. En vez de Quidditch hay esgrima, que también recuerda el capítulo del club de duelo de la Cámara de los Secretos, cuando Snape derriba a Lockhart antes de centrar su atención en Harry. Rathe derriba a un estudiante llamado Penthurst y luego llama a Holmes, dándole una de las lecciones de "oclumancia" que aparecen 'Harry Potter y la Orden del Fénix'. Antes de su expulsión Holmes intenta, convencer que se investigue, como Harry alertando del regreso de Voldemort después de ser expulsado.

Rathe tiene un poco de Snape. Durante un duelo, hiere a Holmes en la cara (accidentalmente). Holmes conservará esta cicatriz a lo largo de la historia, aunque sea un simple rasguño, pero que en realidad nunca cicatriza. Sangra nuevamente en el preludio del acto final, lo que llevó a Holmes a la revelación de que Rathe es el villano. El estado de la cicatriz de Harry a menudo resulta igualmente profético.

Lo extraño del vínculo con Holmes plantea dudas sobre la naturaleza de su relación laboral con Columbus, a quien se contrató tras no comparecer Spielberg. ¿Fue una forma de "pagar" para evitar posibles revuelos con la adaptación? si el propio autor es quien efectúa la transición de la misma historia a un mundo mágico no habrá ninguna polémica. Pero la sombra sobre Potter no acaba ahí ya que el personaje de 'The Books of Magic' de Neil Gaiman, de 1992. Timothy Hunter es un niño inglés de clase obrera, con gafas y que resulta ser el mago más poderoso del mundo. Curiosamente recibe una lechuza y le mandan a estudiar con profes mágicos. ¿Casualidad? esa es otra historia.

