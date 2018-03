J.J. Abrams y el director de 'The Cloverfield Paradox' explican el final de la película

Netflix hizo historia con el estreno de 'The Cloverfield Paradox'. Nunca antes se había anunciado con apenas unas horas el lanzamiento de una película de esas proporciones. Luego es cierto que no llegó a tener todo el éxito que la compañía esperaba, pero se hablado mucho de ella, aunque en no pocos casos haya sido de forma negativa. Uno de los aspectos más comentados ha sido, sin lugar a dudas, su final.

El hecho de ser uno de los detalles más importantes para conectar a 'The Cloverfield Paradox' con el universo iniciado por 'Monstruoso' ('Cloverfield') ha sido determinante para ello y no ha pasado desapercibido para ninguno de sus responsables. De hecho, Julius Onah, director de la película, y JJ Abrams, productor de la saga, han querido lanzar un poco de luz al respecto. Esto es lo que ha señalado Onah durante el paso de ambos por The Empire Film Podcast -cuidado con los spoilers a partir de aquí-.:

Ahora que hemos abierto múltiples líneas temporales y las cosas están sucediendo dimensionalmente, hay muchas formas de desarrollarlo. Hay una buena conexión para hacer con las cosas que caen en el océano cuando se dan cuenta de que han caído en otra dimensión. Hay muchas más posibilidades que vendrán con otros aspectos de la historia.

Vamos, que ha optado por no entrar en muchos detalles pero se confirma que 'The Cloverfield Paradox' sucede en una línea temporal diferente a la de 'Monstruoso', a lo que hay que añadir otra importante revelación que hicieron Onah y Abrams: es la mismo monstruo. Vamos, que todo apunta a que la teoría de que lo que vimos en su momento no era más que una bebé de esas temibles criaturas es totalmente cierta.

Además, Abrams quiso entrar en toda la polémica alrededor del hecho de estar cogiendo guiones sin nada que ver con el universo de Cloverfield y modificándolos para que formen parte del mismo. Tampoco elaboró demasiado su respuesta, pero esto es lo que apuntó al respecto:

Por una parte puedes decir que "bueno, ahora cualquier cosa podría ser una película de Cloverfield", pero la intención nunca fue coger una película y poner a Cloverfield en ella. La idea era decir que Cloverfield es una especie de paraguas bajo el cual todo tipo de géneros y emocionantes viajes pueden tener lugar.

Vía | Comic Book Movie