'The Cloverfield Paradox' no ha sido el éxito que esperaba Netflix, se queda lejos de las cifras de 'Bright'

A principios de este mes Netflix hizo una de las jugadas más sorprendentes que se recuerdan. Contando con que la saga de Cloverfield cuenta ya de por sí con su propio factor sorpresa que incluye el limitar todo lo que se pueda lo que se hace público de cada película, no solo no se emitió durante la Superbowl el tráiler de 'The Cloverfield Paradox' sino que se anunció su disponibilidad casi inmediata nada más terminar uno de los mayores eventos deportivos del año.

Pues esta jugada parece no haber sido un gran éxito ya que, según ha anunciado Nielsen, 'The Cloverfield Paradox' ha traspasado la barrera de los cinco millones de espectadores en EEUU durante los primeros siete días de visionado. Esta cifra, aunque no es del todo mala, sí que se queda bastante lejos de los 11 millones que logró 'Bright' en los primeros tres días después de su estreno.

Además de la película de Bad Robot, Nielsen también ha "desvelado" la audiencia de 'Altered Carbon', su última superproducción seriada. 3.7 millones de espectadores vieron el primer episodio durante los tres primeros días, cifra que se elevó a 5.8 al llegar al séptimo día.

Ojo, todo esto son estimaciones y, además hay que cogerlas un poco con pinzas. Recordemos que lo que hace Nielsen es escuchar, a través de su dispositivo, lo que se ve en la televisión de la casa auditada. Aun contando con cierto porcentaje de usuarios que ve Netflix en tablet/teléfono/ordenador o, mismamente, fuera de casa, debe haber un margen de error considerable.

La opacidad de Netflix (y en general de todos los SVODs) en cuanto a los visionados de sus series y películas hace difícil ver hasta qué punto algo es un éxito o un fracaso en su plataforma más allá del ruido mediático que haya generado. Pero si nos fiamos de Nielsen, no parece que la plataforma haya tenido el éxito que esperaba con 'The Cloverfield Paradox'.