"James Bond es un hombre. No tenemos que convertir personajes masculinos en mujeres. Creemos más personajes femeninos"

Desde que Daniel Craig reveló que estaba cansado de James Bond tras rodar 'Spectre', se ha estado diciendo que la franquicia necesita un cambio. Un actor negro (Idris Elba sería la opción ideal) o una actriz blanca (de otro color no, sería demasiado para los corazones de los fans más veteranos). Finalmente, Craig cambió de idea y rodará otra entrega más, con toda probabilidad la última de su etapa.

'Bond 25' ha atravesado complicaciones pero, ya con nuevo director al mando, vuelve a estar en marcha y se la espera para 2019. Pese a esto, el debate continúa, porque Craig se marchará y habrá que buscar un reemplazo. Y quizá veamos un James Bond negro pero nunca veremos a una Jane Bond. En una nueva entrevista, la productora de la saga Barbara Broccoli ha declarado que 007 nació hombre y siempre lo será:

"Bond es masculino. Es un personaje masculino. Fue escrito como un hombre y creo que probablemente seguirá siendo un hombre. Y está bien. No tenemos que convertir personajes masculinos en mujeres. Creemos más personajes femeninos y hagamos que la historia encaje con esas mujeres." "Las primeras películas se escribieron en los años 50, así que hay ciertas cosas en el ADN de Bond que probablemente no van a cambiar. Pero mira la forma en la que ha cambiado el mundo. Y creo que Bond lo ha superado y se ha transformado con los tiempos. He intentado hacer mi papel, y particularmente creo que con las películas de Daniel, se han vuelto mucho más actuales, en cuanto a la forma en la que las mujeres son vistas."

Daniel Craig, Barbara Broccoli y Sam Mendes

Parece que Barbara Broccoli ha cambiado de opinión porque el año pasado no tenía un punto de vista tan rotundo sobre la masculinidad de 007. Comparaba al personaje con Hamlet y decía: "Hamlet ha sido interpretado por diferentes tipos de personas, incluyendo mujeres. Así que podría pasar con Bond".

Por el contrario, Rachel Weisz (que como sabrás, es pareja de Craig) se opuso al cambio: "Ian Fleming dedicó un montón de tiempo a escribir este particular personaje, que es masculino y se relaciona de un modo particular con las mujeres. [...] Las mujeres son realmente fascinantes e interesantes, y deberían tener sus propias historias". Leyendo las declaraciones de la productora, parece que ambas mantuvieron una conversación sobre el tema.

Personalmente, creo que no habría problema alguno en una 007 mujer, podrían mantener las características básicas del personaje sin problema, aunque también podrían esquivar la polémica fácilmente creando a una agente 008. En un spin-off o como secuela, tomando el relevo de Daniel Craig. Y si no funciona, no pasa nada, fichan a otro inglés y reboot.