Lando Calrissian es pansexual, o eso dice uno de los guionistas de 'Han Solo: Una historia de Star Wars'

Parece que los ejecutivos de Hollywood tienen alergia a la posibilidad de tener al frente de alguna superproducción a personajes no heterosexuales. En 'Star Trek' lo hicieron y se montó una buena, mientras que hace poco se eliminó una escena de 'Thor: Ragnarok' que iba en esa dirección. Ahora es 'Han Solo: Una historia de Star Wars' ('Solo: A Star Wars Story') el centro de ese tema al haber confirmado su propio guionista que el personaje de Lando Calrissian es pansexual.

Conviene tener en cuenta que el conocimiento del personaje que tiene Lawrence Kasdan se remonta a 'El imperio contraataca' ('The Empire Strikes Back'), ya que uno de los guionistas de la película en la que Lando hacía su primera aparición en este universo. Ahora ha escrito 'Han Solo: Una historia de Star Wars' junto a su hijo Jonathan Kasdan, con quien habrá compartido todo su conocimiento sobre Lando. Ha sido justo este último quien ha realizado la siguiente reflexión sobre la sexualidad de Lando:

Hay una fluidez en el retrato sexual de Lando que hacen Donald Glover y Billy Dee Williams. Me hubiese encantado tener una personaje más explícitamente LGTB en la película. Creo que es el momento para eso y me encanta esa fluidez, un espectro de la sexualidad a la que Donald recurre y de la que los droides forman parte. Él no tiene reglas inflexibles. Creo que es divertido y no sé hacia dónde irá.

A partir de aquí podríais encontrar algún pequeño spoiler de 'Han Solo: Una historia de Star Wars'

Hace tiempo que se habla sobre la sexualidad de Lando, inicialmente basándose sobre todo en la forma de dirigirse a la Princesa Leia cuando alababa su belleza en 'El imperio contraataca', pero ahora el debate se ha intensificado con motivo del estreno de 'Han Solo: Una historia de Star Wars'. De hecho, hay quien llega a ver la química en pantalla y ciertos diálogos en particular entre Donald Glover y Alden Ehrenreich como una señal en esa dirección.

Por mi parte, no llegué a verlo de esa manera, sino como que hay una conexión entre ellos que no deja de ser una simple amistad y que adquiere otro nivel por las tretas de Lando. Hace falta más que eso para ver ahí un posible romance entre ambos, y es que me da la sensación de que a veces se quiere ver más allá de una simple amistad masculina o femenina, como negando la posibilidad de que algo así pueda suceder.

No obstante, 'Han Solo: Una historia de Star Wars' sí que plantea otro escenario curioso sobre la sexualidad de Lando: que esté enamorado de L3 (con la voz de Phoebe Waller-Bridge en la versión original), su droide. De hecho, hay hasta una conversación entre L3 y Qi'ra (Emilia Clarke) que hace pensar que ese no es un escenario imposible en el plano físico pero que ella no podría conectar de igual forma emocionalmente.

Eso sí, es curioso que hasta L3 realice una broma en la película sobre la peculiar dinámica que se establece entre Han y Lando y no deja de ser una buena noticia que los blockbusters ofrezcan un retrato de la sexualidad más amplio y diverso. Además, el propio Kasdan lo ha confirmado, pero por mi parte mantendré cierto escepticismo hasta que sean más claros... si es que en algún momento se atreven a ello en Lucasfilm y Disney en ese spin-off que tienen pensado hacer en el futuro.