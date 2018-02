Las 13 mejores películas para amantes de los gatos

Tienen fama de ser altivos y arrogantes, de tener un carácter agrio y esquivo y de ser unas criaturas egocéntricas y algo déspotas en cuanto a su trato con los humanos se refiere pero, pese a todo esto, es muy complicado resistirse al encanto natural que desprenden los gatos.

Con motivo de la celebración del Día Internacional del Gato hemos confeccionado esta lista en la que reunimos las 13 mejores películas para todo amante de los gatos que se precie, en la que incluimos desde cine familiar hasta animación para adultos, pasando por comedias de acción e incluso por un thriller que saca el lado más oscuro de nuestros amigos peludos.

'Los Aristogatos' ('The AristoCats', 1970)

Qué mejor manera de empezar este listado que con un clásico indiscutible de la animación made in Disney como es 'Los Aristogatos', dirigida por Wolfgang Reitherman en 1970. Una cinta atemporal protagonizada por una entrañable pandilla felina compuesta por miembros de todas razas y tamaños, y coronada por una banda sonora sencillamente deliciosa.

'Oliver y su pandilla' ('Oliver & Company', 1988)

No abandonamos la animación ni el sello Disney y saltamos a 1988, año en el que George Scribner firmó 'Oliver y su pandilla'; una entrañable aventura protagonizada por un gato huérfano que se une a una banda de perros callejeros para sobrevivir en la gran ciudad y que adapta con una más que evidente libertad el clásico de Charles Dickens 'Oliver Twist'.

'Un gato en Paris' ('Une vie de chat', 2010)

Nominado al Óscar a mejor película de animación en 2011, este thriller francés, hermoso en cuanto a tratamiento visual y plástico se refiere, sigue las andanzas de Dino —un encantador gato parisino que lleva una doble vida— para recorrer los rincones más oscuros de la capital gala mientras narra una historia edificada entorno a la intriga y a su carismático protagonista.

'El gato que vino del espacio' ('The Cat from Outer Space', 1978)

En 1978 Norman Tokar firmó una propuesta tan delirante como sugiere su título. En ella, un gato extraterrestre y con poderes varios —como comunicarse con los humanos— aterriza con su nave espacial en nuestro planeta y se deja adoptar por un científico con la esperanza de que este le ayude a volver a su planeta. Por si la premisa no es suficiente motivo para echarle un ojo, la banda sonora es del mismísimo Lalo Schifrin.

'El gato con botas' ('Puss in Boots', 2011)

Después de su estelar debut en la divertida 'Shrek 2' era cuestión de tiempo que el irrepetible Gato con botas interpretado por Antonio Banderas tuviese su película en solitario. Puede que la película, dirigida por Chris Miller, no cumpliese con las expectativas puestas sobre ella, pero la impecable labor del actor malagueño como el felino espadachín la hacen más que merecedora de entrar en esta lista.

'Keanu' (2016)

Antes de que Jordan Peele arrasase con su debut en la dirección 'Déjame salir', el director, actor y guionista firmó el libreto de esta comedia de acción al más puro estilo ochentero en la que, junto a su compañero de fatigas Keegan-Michael Key, debían rescatar al adorable gatito que da título a la película de las garras de una banda de narcotraficantes. Un cóctel irresistible de carcajadas a mandíbula batiente y de onomatopeyas fruto de la ternura cada vez que el minino aparece en pantalla.

'El gato caliente' ('Fritz the Cat', 1972)

El mítico director de animación Ralph Bakshi rubricó en 1972 esta irreverente comedia para adultos basada en la tira cómica homónima de Robert Crumb. Ambientada en la década de los 60 y con un fuerte contenido satírico y sociopolítico, 'El gato caliente' lleva hasta el extremo el contenido sexual, la violencia y los hábitos poco saludables de su protagonista para dar lugar a un largometraje tan divertido como rebosante de controversia.

'La gata en la terraza' ('Eye of the Cat', 1969)

Aunque cueste creerlo, hay gente que no le tiene ninguna estima a los gatos. Este es el caso de Wylie, protagonista de 'La gata en la terraza': un filme de terror estrenado en 1969 en el que una pareja decide perpetrar un robo en la mansión de un familiar para descubrir que está poblada por decenas de felinos que campan a sus anchas por la vivienda. Algo nada recomendable cuando sufres una fobia irracional a estos —¿adorables?— animales...

'Un gato callejero llamado Bob' ('A Street Cat Named Bob', 2016)

Basada en el best-seller 'A Street Cat Named Bob, and How he Saved my Life', este encantador relato sobre las segundas oportunidades dirigido por Roger Spottiswoode cuenta la historia real sobre cómo el músico callejero James Bowen —autor de la novela original— logró superar sus adicciones y redirigir su vida gracias a la aparición repentina de un gato. Una muestra de cómo un animal puede convertirse en un punto apoyo de valor incalculable en los peores momentos.

'Haru en el reino de los gatos' ('Neko no ongaeshi', 2002)

Qué mejor compañía que el Estudio Ghibli para sumergirnos en un mundo de ensueño habitado por gatos. En 'Haru en el reino de los gatos', la productora nipona vuelve a hacer gala de su encanto habitual para acompañar a Haru; una joven que, tras salvar a un gato de ser atropellado, descubre que este es el príncipe de un reino gatuno llamado Lure y recibe una invitación para pasar allí una temporada. Algo que, probablemente, sería un sueño hecho realidad para muchos de nosotros.

'Desayuno con diamantes' ('Breakfast at Tiffany's', 1961)

Aunque la película no gire en torno a él, no podíamos pasar por alto a uno de los gatos más icónicos de la historia del cine. Orangey —así se llamaba el felino originalmente— ganó gracias a su papel en 'Desayuno con diamantes' su segundo PATSY —un equivalente al Oscar para intérpretes animales—; un reconocimiento más que merecido al resaltar entre la nutrida iconografía popular que ha trascendido del largometraje de 1961.

'Alien: El octavo pasajero' ('Alien', 1979)

No podíamos hablar de secundarios felinos sin hacerlo del eterno Jonesy, el gato naranja de la Teniente Ellen Ripley que pululaba por la Nostromo mientras era testigo de cómo la tripulación era asesinada sin piedad por el implacable Xenomorfo. Para el recuerdo queda el fragmento que podéis ver sobre estas líneas en el que el bueno de Jones miraba en silencio cómo el alienígena daba buena cuenta de Brett.

'Kedi: Gatos de Estambul' ('Kedi', 2016)

Para cerrar la lista, nada más y nada menos que la que, probablemente, sea la obra cumbre del cine felino. Este documental, que retrata las vidas de un grupo de gatos habitantes de Estambul no sólo es una delicia a nivel audiovisual, sino que su notable narrativa describe con delicadeza y ternura la relación simbiótica entre estos cuadrúpedos y los seres humanos. Si adoras a los gatos, esta es tu película.

Por supuesto, la lista que acabáis de ver es totalmente personal y está basada en mis preferencias. ¿Qué títulos tenéis en vuestro top particular de mejores películas para amantes de los gatos?