Marvel da la razón a los fans y reconoce el enorme fallo de continuidad que cometieron en una de sus mejores películas. Y así se va a quedar

Nadie es perfecto. Así lo aseguraban en el mítico final de 'Con faldas y a lo loco', una de las mejores comedias de la historia del cine, y está claro que en el Universo Marvel se han cometido errores. Algunos asumidos y corregidos, más o menos (como lo del guantelete de Thanos en la saga 'Thor'), otros siguen ahí sin explicación. El propio estudio ha reconocido un enorme fallo de continuidad que tuvo lugar en 'Spider-Man: Homecoming', una de las mejores y más entretenidas películas del MCU.

Como ya os comentamos, el libro 'Marvel Studios The Marvel Cinematic Universe: An Official Timeline' ofrece un orden cronológico definitivo de todas las películas y series de las primeras cuatro fases del MCU. Pues bien, en 'Spider-Man: Homecoming' hay un detalle que no ha pasado por alto a multitud de fans y que daba pie a un sinsentido que al fin se ha abordado de forma oficial por parte de Marvel. Otra cosa es que la reacción sea satisfactoria...

"Se ha extraviado el expediente del caso"

Como recordaréis, el inicio de 'Spider-Man: Homecoming' tiene lugar justo después de la gran batalla final en Nueva York que vimos en la primera película de 'Los Vengadores', cuya acción transcurre en el año 2012 dentro de este universo de superhéroes. Sin embargo, al avanzar la trama de 'Homecoming' nos dicen que se produce un salto temporal de ocho años que, entonces, sitúa la película en 2020, estando ahí el problema. Y es que eso supondría que lo que ocurre en esta aventura de Spider-Man tiene lugar dos años después de los hechos de 'Vengadores: Infinity War'.

Para complicarlo todo un poco más, Adrian Toomes, el personaje interpretado por Michael Keaton, subraya el problema con la cronología al decir que ha logrado esquivar la atención de los federales durante 8 años, siendo esto a lo que alude Marvel en el libro. Eso sí, no esperéis ninguna explicación o respuesta lógica o promesa de arreglo. El estudio lo soluciona a través de la Inteligencia Artificial llamada Miss Minutes, el personaje introducido en la serie 'Loki', y simplemente comenta esto al respecto:

"Adrian Toomes dice que la Batalla de Nueva York fue hace ocho años, pero ese acontecimiento ocurrió solamente cuatro años antes. Creo que un analista [de la TVA] ha extraviado el expediente del caso."

Vamos, que Marvel reconoce que metió la pata ahí, pero tampoco ofrece ninguna forma de justificarlo y simplemente lo van a dejar así. Un error contando los años. Supongo que esto siempre es mejor que nada, pero espero que en Marvel lo tengan en cuenta para no volver a cometer este tipo de equivocaciones. Claro que siempre pueden inventarse cualquier cosa con todo el tema del multiverso para intentar dar la sensación de que lo tienen todo atado. Ya veremos, pero creo que lo más probable es que en 'Spider-Man 4' no se haga mención alguna a esta incoherencia.

